Simon Ridell: Reaktionerna på nyheten om polisens oro att X-Team ska flytta in i Kungsgårdenvillan är förbluffande

Följer ni den lokala nyhetsrapporteringen har ni garanterat läst om den förfallna villan i Kungsgården som blev till ett miserabelt boende åt som mest 40-50 bulgariska tiggare – och sedan såldes genom Kronofogden då ägarna hade stora skulder.

För omkring en vecka sedan kunde Arbetarbladet avslöja att polisen är orolig att Bandidos-anknutna X-Team ska flytta in i villan istället. Köparen har släktband till en av de mer framstående medlemmarna men förnekar starkt att det skulle bli på det viset – "Nej, absolut inte. Som jag sa tänker jag renovera den och sedan sälja".

Det är alltså inte alls säkert att det faktiskt blir så – men om allt hade varit i sin ordning här i världen så hade reaktionerna på denna eventuella utveckling varit något i stilen "Suck, från ett problem till ett annat. Att det aldrig kan bli bra."

Men nej, så blev inte reaktionerna. Inte alls. Inte ens i närheten faktiskt. I en lokal Facebook-grupp är istället tongångarna som följer här nedan:

"Tryggare än så kan ni knappast få det om det blir av!"

"Då blir det i alla fall lugnt på byn!"

"Oavsett så lär det väl knappast bli värre än att ha tiggarna där i alla fall så varför ens bry sig?"

"Jaha ja, men dom som bodde där förut, det var bättre det eller!?"

"Kan ju i alla fall inte bli värre än tidigare."

Ridå. Mörkt.

Det är klart att det varit otryggt med en plats runt knuten med människor på samhällets botten som man vet väldigt lite om. Varför har de hamnat där? Vad gör de? Polisen kunde koppla kriminella personer till byggnaden med misstankar om stöld, olovlig körning och utredde misstanke om människohandel. För det sistnämnda fanns inte bevis nog för att koppla det till Kungsgårdenvillan. Oron och otryggheten hos Kungsgårdenborna har självklart varit rimlig och befogad.

Men kom igen nu?! Den här nyheten om att grovt kriminella nätverket X-Team eventuellt flyttar in är inget att jubla över, utan borde ge liknande reaktioner. Att "Here we go again"-kommentarer lyser med sin frånvaro är djupt deprimerande, att det nära på jublas är nog för att helt tappa hoppet.

Är det ännu ett förbluffande exempel på hur utbredd rasismen är som vi har att göra med här? Mycket tyder på det.