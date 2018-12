Simon Ridell: Så blev det officiellt – Gävle och Sandviken är en del av Stockholmsregionen

Invest Stockholm, "huvudstadens officiella näringslivsorganisation", skickade nämligen ut ett pressmeddelande med rubriken "Två kommuner i Stockholmsregionen säljer mark till Microsoft".

För dig som, lite naivt, trodde att Microsoft köpte mark i Gävle och Sandviken följer här fler utdrag ur pressmeddelandet:

"Gävle kommun och Sandviken kommun i Stockholmsregionen har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft för 269 miljoner kronor..."

"Stockholmsregionen är attraktivt för företag som söker stabila, säkra och hållbara miljöer."

”Microsofts intresse av industrimark i två kommuner inom Stockholm Business Alliance är ett glädjande besked och visar på Stockholmsregionens attraktionskraft och globala konkurrenskraft”

... och DÄR blev vi en del av Stockholm på riktigt. Kolonialisterna på "Huvudstadens officiella näringslivsorganisation" och Stockholm Business Alliance har kommit för att sluka oss hela.

Jag har skrivit en text på samma ämne förr, då Gävle kommunikationsavdelning hade gått och blivit Gävle kolonisationsavdelning och placerat Sandvikens Kungsberget, Storsjön och Göransson Arena i "Destinationen Gävle" i en reklambroschyr. Det rör sig om en näringskedja i branding – att äta eller ätas.

Det positiva som händer här händer från och med nu i Stockholm – men tro inte för en sekund att vi Sandviken- och Gävlebor kan komma och påstå att "Nobelfesten i Gästrikeregionen var riktigt tjusig i måndags". Det här går verkligen inte both ways.

Med anledning av det chockerande pressmeddelandet har jag läst på lite och tydligen ingår 55 kommuner i Stockholm Business Alliance och "The Capital of Scandinavia"-samarbetet. "Tentaklerna går ända djupt in i Bergslagen" som DN:s Viktor Barth-Kron förskräckt konstaterade på Twitter.

Det är bara att inse, det ska mycket till för att storföretag ska komma hit utan Stockholms välsignelse och utan förutsättningen att de får kalla det sitt eget.

Tidigare i år blev det klart att Flemingsberg, söder om huvudstaden, döps om till Stockholm South Business District. Jag skrattade gott åt nyheten, jisses vad löjligt. Men nu går det upp för mig att om tio år när jag sitter i bilen på E4 på väg hem och bränner förbi Dragon Gate (som sannolikt bytt namn till Infra City North vid det laget) kan det stå "Stockholm North Business District 32 km" på vägskylten. Ångest. Det här kändes som första steget mot den dystopin, även om det är uppenbart att flera steg redan tagits.