Biblioteken tar upp kampen med Netflix – erbjuder gratis filmstreaming

Ska man sammanfatta sortimentet handlar det snarare om utvalda kvalitetsfilmer från världens alla hörn än om kommersiella publikfriare från Hollywood.

– Nu går det att välja ur ett brett utbud med kvalitetsfilm, med en mångfald av olika perspektiv, genrer och röster. Vi är jätteglada att biblioteken i länet nu kan erbjuda det här alternativet till andra streamingtjänster.

Det som krävs för att börja titta är bibliotekskort och internetuppkoppling. Precis som med e-böcker går det att låna ett antal titlar under en begränsad period. Ulla Nyberg, bibliotekskonsulent hos Region Gävleborg, tror att det här kan uppmuntra användare till att utforska mer av bibliotekens verksamhet.

– Streamingtjänster har blivit en del av människors vardag och det här är ytterligare ett led i biblioteksutvecklingen, nämligen att tillgängliggöra oss ännu mer för våra låntagare, säger hon.

Cineasterna blev tillgängligt för HelGe-bibliotekens medlemmar från och med februari. Totalt i landet har 1,5 miljoner låntagare tillgång till tjänsten.

Som exempel på vilka filmer som går att låna är det här de tio mest streamade filmerna hos Cineasterna just nu: I Feel Pretty (2018) Amatörer (2018) 120 slag i minuten (2017) 45 år (2015) And Breathe Normally (2018) Atomic Blonde (2017) Ballerinan och uppfinnaren (2018 ) Beast (2018) Charmören (2018) Döden till mötes (1988)