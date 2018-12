Del två i vår miniserie "Varför är Berlin så extraordinärt ballt?" – tomrummet efter öst skapade förutsättningarna

Och vem är du? undrar en av vakterna och ser ut som att han just har svalt årets suraste jordgubbsbanan.

Ja, vad fan svarar man. Jag är här för Kess Kills label night, försöker jag. Jag vill se Rivet på Panobar.

Jaja, men står du med på någon lista då?

Nej tyvärr.

Jag har brutit upp från mitt sällskap för kvällen och flängt runt på tunnelbanor och gått genom ett industriområde där jag följt ljudet av bastrumman ganska länge och nu står jag här i mörkret, ensam. Klockan är två på natten mot lördag och Berghain har nyligen öppnat. Här är det inget snack om tvåstängning eller trestängning. De stänger liksom inte alls. Beatet och festen fortsätter hela helgen och slutar väl på måndag morgon någon gång tror jag.

Ge mig din telefon, säger en tjej i insläppet. Hon sätter ett klistermärke över mobilkamerans lins. Ingen får ta några bilder inifrån Berghain.

Kön var ändå rätt kort i natt till världens Mecka och svarta sten för alla som gillar techno. Vakten spelar upp en missnöjd liten scen men släpper ändå in mig. Ge mig din telefon, säger en tjej i insläppet. Hon sätter ett klistermärke över mobilkamerans lins. Ingen får ta några bilder inifrån Berghain. Det finns inte ens några speglar eller andra reflekterande ytor där inne. Det kan verka hämmande att behöva se sig själv när man går loss. Och det här är inte en plats för hämningar, tvärtom.

Läs del ett av resereportaget här.

Var techno den första musiken som utvecklades transatlantiskt? Nej, det kanske var vanlig rockmusik. Men om man ändå håller fast vid den tanken? Stones och Beatles i England var besatta av blues- och r’n’b-singlar från USA och försökte imitera dem. Det var ju så det var i början i alla fall. Och sedan började Tages från Sverige i sin tur att imitera Beatles och så vidare. Det gick från USA, över havet och sedan vidare. Men när det gäller technon blir historien mycket mer dialogisk redan i själva upprinnelsen. Under det tidiga 80-talet började den amerikanska alternativa musiken stanna upp en stund och kolla mot Europa för nya intryck. De amerikanska skivbolagen var handfallna och fattade inte vad som hände. Plötsligt var folk helt inne på syntig New Romantics och konstig artpop som skivbolagsmänniskorna aldrig hade hört talas om. Den kommersiella discon var död men på underjordisk festnivå fanns den kvar, i form av italiensk, belgisk och fransk maskindisco.

I Detroit bildades världens första technoklubb Sharevari 1980, och de spelade allt detta och naturligtvis Kraftwerk, från Tyskland. I Sverige har vi en tendens att tänka på Kraftwerk som väldigt akademiska och cerebrala, så mycket att vi glömmer bort att de också var extremt funky. Och det var just det maskinfunkiga som amerikanerna gick igång på.

I Chicago och Detroit tog de det vidare och gjorde det ännu lite råare, ännu lite mer rytmiskt. Det fanns inte längre någon scen, några instrument, några artister. Bara en anonym dj som bakade ihop beats som de aldrig hört förut till ett evigt pågående men ständigt skiftande groove och ett rum fyllt med rök och ljus där man kunde gå in i musiken. Det var också så den skeppades tillbaka till Tyskland igen, till klubbar som Ufo, som öppnade i en källare i Västberlin redan innan murens fall. Det fanns något individualistiskt och frihetligt i den här musiken som kom från arvet från disco från början och som bara förstärktes i det nya musikaliska uttrycket och den nya partyscenen. Ett medvetande om att man inte passade in i en konformistisk mall och ett stolt firande av detta faktum. I Tyskland manifesterades det ovan jord i form av paraden Love parade, vars första upplaga också hölls precis innan murens fall, under den något spåniga parollen ”fred, glädje, pannkakor”.

När muren sedan började rivas flyttade alla klubbar till stadens tidigare centrum, Mitte, som nu blev mer av ett tillfälligt odefinierat vakuum i det gamla öst. Techno blev soundtracket till det nya, och Berlin blev technons huvudstad i världen.

Upprinnelsen till Berghain är klubbkvällar med fetischtema för homosexuella män på en klubb som kallades Ostgut.

Upprinnelsen till Berghain är klubbkvällar med fetischtema för homosexuella män på en klubb som kallades Ostgut. Den revs när idrottsarenan Mercedes-Benz arena skulle byggas på platsen, och flyttade till det avställda gamla värmekraftverket på gränsen mellan Kreuzberg och Friedrichshein som 2004 döptes om till Berghain. Det är en stor frizon. För en svensk som den här, som blir lite upprymd av att känna frihet i luften redan när folk tar en öl på tunnelbanan hem från jobbet, eller röker inne på mindre barer, vilket händer varje dag i Berlin, blir det smått euforiskt att vara här. Folk gör lite vad som helst här så länge de inte stör någon annan. Klär av sig på dansgolvet. Tar saker. Går till särskilda rum för att ha sex med främlingar på olika kinky sätt. Eller tittar på när andra gör det, om det nu är det som är deras kink.

Det här ÄR alltså inte en klubb för hela världen. Det är aldrig någonting de har önskat sig, tvärtom. Men de blev det, genom konsekvent bra bokningar, fantastiskt ljud och långa speltider (som i sig är en konsekvens av att de håller dansgolvet igång flera dygn i sträck). Och den hårda dörrpolicyn förstås.

För att vara inkluderande mot dem man vill finnas till för, måste man vara exkluderande mot alla som inte gillar dem.

För hur gör man när alla verkar gilla ens klubb, men man inte gillar alla tillbaka. Om man inte alls gör en klubb för hela världen, utan för en ganska liten grupp avviklingar som vill fly alla definierande blickar och få vara fria, få vara de de är, för en helg? Om man inte vårdar dem så kommer de att gå någon annanstans, eller inte gå ut alls, och då har man liksom förlorat hela spelet, även om man skulle råka vara jättepopulär. För att vara inkluderande mot dem man vill finnas till för, måste man vara exkluderande mot alla som inte gillar dem. Därför - sura dörrvakter. Som inte tvekar att neka folk i dörren, på grund av små detaljer i deras uppsyn eller deras beteende. Det är liksom deras jobb.

Problemet för Berghain är att det här triggar vissa psykologiska mekanismer hos folk som gör att klubben bara blir ännu mer populär. Som gör den mer intressant och omtalad än alla de andra technoklubbarna i Berlin. Och någonstans i framtiden så kommer ekvationen inte längre att hålla; man kan inte vara underground i längden när hela världen vill ha en del av den exklusivitet som kommer med det.

Berlin har börjat kallas ”Europas Silicon valley” och lockar både tusentals teknikstartups och ett riskkapital stort nog för att hålla dem igång.

Och faktum är att det här hela Berlins problem nu. Berlin har börjat kallas ”Europas Silicon valley” och lockar både tusentals teknikstartups och ett riskkapital stort nog för att hålla dem igång. Och mellanstora och stora företag hänger på. Billiga hyresbostäder rivs för att de ska få bygga snygga kontorskomplex. Unga svenskar kommer hit för att jobba på Zalando, för att de älskar Berlin. Samtidigt är de med och raserar en liten del av det de älskar. Coola sex- och technoklubbar får flytta till andra ställen. Generiska takeawaykaffeställen i nybyggda hus ersätter dem. Priserna på fastigheter drivs upp, och i och med det så försvinner allt det som gjorde Berlin till Berlin. För vem har råd att ha en ateljé där man syr konstiga kläder när både hyran för den och för hemmet går upp? Och vem har råd att ha en butik att sälja dem i? Vem har råd att driva ett billigt men mysigt café? Vem har råd att göra konst? Vem har råd att göra techno? Och vem kan - i längden - festa på Berghain från fredag till måndag om de måste gå upp på måndag morgon och ”ratta” något sociala medier-konto för Zalando i deras flådiga nya kontorsbyggnad, med en takeawaykaffe från något generiskt ställe för att försöka hålla sig mer levande än död?

Berlinarna kan också rita ut linjerna och se vart stan kommer att hamna någon gång i framtiden. Och de pratar också en del av vad som kommer att bli det ”Nya Berlin”. Krakow, Vilnius, Belgrad, Tallinn och Warsawa har alla gjort anspråk på titeln. Berlinarna själva verkar tro lite på Georgiens huvudstad Tblisi och mycket på Leipzig, en stad bara 15 mil bort där man har goda förutsättningar att starta om hela Berlincykeln på nytt.

Men är det akut? Nej. Därför är det nästan inga berlinare som faktiskt har flyttat till Tblisi eller Leipzig än. De åker bara dit på semester ibland när de vill slappna av. Än så länge är det tillräckligt billigt, och tillräckligt liberalt, och framför allt tillräckligt kul i Berlin, för att de ska ha svårt att tänka sig att faktiskt bo någon annanstans.

Stefan Westrin

är kulturjournalist, litteraturvetare och Gävlebo. Kan karate.