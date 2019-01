Den svenske konstnären som vill få britter att ompröva brexit

Jonas Lund kallar utställningen, som gick under namnet "Operation earnest voice" och ägde rum i ett galleri, för ett fullt fungerande propagandakontor. Besökarna på galleriet kunde gå runt bland de anställda och även följa projektet via en livesändning på nätet.

Han arbetade som vd och styrde över tolv ”anställda” som rekryterats till projektet. De var alltifrån programmerare till personer med expertkunskaper i sociala medier och en pressfotograf som arbetat för Hillary Clinton och Barack Obamas presidentvalskampanjer. Personalen tog över en hel våning med datorer, minibar och mötesbord – och allt ägde rum bara några dagar före den viktiga brexitomröstningen i det brittiska parlamentet den 15 januari i år.

Facebooks företagsmodell bygger på att samla på sig så mycket data om människor som möjligt för att kunna sälja vidare.

Med konstverket vill han ge insyn i hur människor omedvetet skapar sina egna nyhetsflöden, så kallade filterbubblor, och vilka mekanismer som ligger bakom hur de uppstår. Tanken är att lägga ut källkoden till de programmerade verktygen öppet så att allmänheten ska kunna ta del av materialet och förstå hur flödena i sociala medier funkar.

– Det handlar delvis om brexit men samtidigt handlar det inte alls om brexit, utan om hur man kan demokratisera alla verktyg som använts i politiska kampanjer, säger Jonas Lund.

Två dagar in i den påhittade kampanjen för att "vrida tillbaka" brexit bytte projektet fokus till att det påhittade företaget skulle bli mer vinstinriktat. Precis som Mark Zuckerbergs Facebook, anser Jonas Lund.

Genom att programmera ett verktyg som med millimeterprecision kan rikta budskap till möjliga väljare, hoppas Jonas Lund göra människor medvetna om vilka annonser eller artiklar de får upp i sitt flöde på nätet.

– Då kan vi fixa brexit, då kan vi fixa klimatdebatten, då kan vi fixa allting, säger Lund entusiastiskt och menar att då skulle människor läsa på om frågorna utifrån ett faktamässigt perspektiv snarare än känslomässigt.

Det dröjde inte länge förrän personer ur en verklig kampanj för att Storbritannien skulle lämna EU, "Leave means leave", krävde att utställningen skulle stängas eftersom konsthallen är delvis finansierad med skattemedel.

"Att finansiera propaganda mot brexit med hjälp av skattebetalarnas pengar är fel, eventuellt brottsligt", skrev rörelsen på Twitter.

Katarina Sluis, som deltog i konstverket, beskriver att när projektet planerades var omröstningen i parlamentet om utträdesavtalet ur EU långt borta.

– Men med tajmingen och den omvälvande processen runt brexit blev det ett helt annat tonläge. Känslorna har verkligen varit starka och det satte en helt annan prägel på projektet, säger hon.

Jonas Lund hävdar att det inte finns vad vissa skulle kalla ett politiskt eller vänstervridet syfte bakom "Operation earnest voice". Syftet med utställningen enligt honom var att visa för både vänster- och högersympatisörer hur de, enligt honom, blev påverkade när de tog ställning i folkomröstningen för mer än två år sedan.

– Frågan är hur man kan utforska de här problemen och hur man kan problematisera dem på en abstrakt och ganska underhållande nivå. Jag är ju där som ett slags vd, det är extremt seriöst och satiriskt på samma gång.

I själva brexitfrågan är det fortfarande högst oklart vad som händer – inte minst med tanke på premiärminister Theresa Mays svidande nederlag i parlamentet nyligen.

– Men om brexit vrids tillbaka så kommer ju "Operation earnest voice" ta åt sig all ära, säger Jonas Lund skämtsamt.

Niklas Svahn/TT

Fakta: Cambridge Analytica-skandalen

Företaget Cambridge Analytica avslöjades med att ha hämtat in data från Facebookanvändare sedan 2014, utan att informera om det, och sedan ha använt den när de sålt konsulttjänster till politiker. Med hjälp av informationen kunde de bygga profiler av människor för att rikta budskap till dem.

Bland annat kom företaget över uppgifter om 87 miljoner användare som samlats in via en Facebookbaserad app under helt andra förespeglingar.

En av de mer profilerade kunderna var Donald Trump, vars presidentvalskampanj betalade drygt motsvarande 50 miljoner kronor för dess tjänster i juni 2016. Företaget hade också uppdrag för den republikanske presidentkandidaten Ted Cruz, samt för lämnasidan i den brittiska folkomröstningen om att lämna EU 2016.

Cambridge Analytica har sagt att företaget utsatts för "åtskilliga ogrundade anklagelser" och att det har framställts som syndabock för saker "som inte bara är lagliga, utan också är allmänt accepterade som standard för onlineannonsering i både politiska och kommersiella sammanhang". Bolaget har även uppgett att informationen raderades när det fick kännedom om regelbrottet 2015.

Cambridge Analytica har efter skandalen lagt ned all verksamhet.

Företrädare för Facebook, bland andra vd Mark Zuckerberg, har kallats till utfrågningar i både den amerikanska kongressen och det brittiska parlamentet. Företaget har också ändrat arbetssätt gentemot politiska kampanjer och infört striktare hantering av politiska annonser samt vidtagit flera andra åtgärder i försök att återställa förtroendet för tjänsten bland både politiker och vanliga användare.

Fakta: Utställningen

Tolv ”anställda” ingick i performancekonstverket och hade som uppdrag att upphäva brexit.

Besökare på Photographers' gallery i London kunde gå runt bland kampanjarbetarna och även följa den via en livesändning på nätet.

Konstnären Jonas Lund agerade som det påhittade företagets vd och gav direktiv till sina anställda. Performancekonstverket pågick i fyra dagar i mitten av januari.