Ett långfinger till Gävle kommun – här är en parkbänk designad för att övernatta på

Exkluderande design. Har du hört det begreppet? Det handlar om att konstruera saker så att folk INTE kan använda dem.

Typexemplet är parkbänkar, som till exempel har armstöd mitt på så att man människor (läs uteliggare/tiggare) inte kan sova där. Sådana bänkar har nyligen monterats på busshållplatser i centrala Gävle. Sedan länge finns de på järnvägsstationen.

Än har det inte gått så långt så att man behöver stoppa i en slant för att fälla in spetsiga piggar i sitsen. En sådan bänk finns i USA, den heter pay-and-sit, och verkar (som tur är) vara ett konstprojekt. Slogan: "Keeps the poor standing, the rich relaxing" – ser till att de fattiga står och låter de rika vila.

Har vi inte sagt att de offentliga miljöerna är till för alla? Hemlösa är fan också människor

Två killar som snart går ut industridesignprogrammet på Högskolan i Gävle är kritiska till exkluderande design.

– Har vi inte sagt att de offentliga miljöerna är till för alla? Hemlösa är fan också människor, säger Anton Åsberg.

Han och Douglas Velasquez har designat en parkbänk som är anpassad för att både sitta och ligga på. Jättebekväm faktiskt. Sittytan kan fällas upp till ett tak, och bildar som en väderskyddande koja för den som vill ta sig en lur.

Man skulle till exempel kunna hävda att det är skitbra att kommunala parkbänkar har flera användningsområden, och även nyttjas nattetid. De är ju dyra att köpa in.

Killarnas bänk heter "Artikel 25", och har fått sitt namn av FN:s mänskliga rättigheter, där den 25:e punkten handlar om rätten till bostad.

Hemlösheten försvinner inte för att man berövar människor deras sovplatser.

Anton Åsberg och Douglas Velasquez har blivit avrådda att göra detta projekt, av sina lärare, av det företag som de gör projektet tillsammans med, och av kamrater på högskolan.

– Vi mötte motstånd av alla vi pratade med. Det här är uppenbarligen väldigt provocerande. Det gör oss bara ännu mer motiverade, säger Anton Åsberg.

De menar inte att bänken är en lösning på något, men ett sätt att prata om hemlöshet. Från och med tisdag visar de sin bänk på möbelmässan i Stockholm.

Det finns samhällsproblem som behöver lösas. Ett av dem är hemlöshet, ett annat är att folk är så fattiga så att de väljer att sitta i kylan och tigga om småslantar.

Båda dessa samhällsproblem låtsas en del politiker vilja lösa genom att angripa dess symtom.

Fattigdomen försvinner inte för att man förbjuder människor att be om hjälp.

Hemlösheten försvinner inte för att man berövar människor deras sovplatser.

Det är som att försöka sminka över en blossande röd finne på samhällets näsa. Det funkar inte, problemen finns kvar även om de välbeställda inte ser dem.

Högsta domstolen har nyligen slagit fast att det är OK att svenska kommuner förbjuder tiggeri.

Välmående Vellinge på den bördiga Skåneslätten är pionjärer här. Någon borde köpa "Artikel 25" och skruva fast den ordentligt på torget i Vellinge.