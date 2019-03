Han är Gävles mest framgångsrika demonproducent – doldisen vid Clara Maes sida siktar på globalt genomslag

Henrik Moreborg, 29, möter upp på Centralen några timmar innan årets Local Heroes-gala drar i gång på Elite Grand Hotel. Han är tillbaka i hemstaden dels för att hans kollega Clara "Clara Mae" Hagman leder galan och är nominerad, men också för att umgås med de många vännerna från förr.

– Jag har gjort det här i tio år nu och först nu börjar det lossna på riktigt. Nu jobbar jag med svenska artister man hör på radio som Chris Kläfford, Oscar Zia, Panetoz, Byz och Martin Jensen. Hittills har jag jobbat mycket i London. Då är det med artister som är mest kända där som Hannah Jane Lewis och Leo Stannard, säger Henrik Moreborg.

Henrik Moreborgs största succé hittills skriven tillsammans med Clara Mae:

Henrik Moreborg levde sina första år i Valbo, men lagom till skolstart flyttade familjen till Bomhus. Här spelade han oboe, klarinett och dragspel.

– Jag har en familj som alltid varit omringad av musik. Mamma var med i Gävle lyriska och pappa spelade klarinett i lokala dixieland-gruppen Bay City Stompers, berättar han.

Han skulle visa sig ha talang för klarinetten tidigt, vilket visade sig då han lyckades utföra den svåra konsten dubbelandning på första försöket, som inte ens läraren hade klarat av efter ett helt yrkesliv som klarinettist. Henrik Moreborg fastnade dock inte för blåsinstrumenten utan det blev till slut pianot som blev hans huvudinstrument.

Henrik Moreborg gick på Polhems tekniska linje på gymnasiet där han under ett projektarbete gjorde en Creedencedoftande skiva tillsammans med några kompisar i en hemmastudio han byggde upp i Bomhus. Piano blev nu hans huvudinstrument och efter gymnasiet 2009 började han på det treåriga ljud- och musikproduktions-programmet på Högskolan i Dalarna. Här började karriären som låtskrivare och producent inom modern popmusik ta form.

Clara Mae gick han i samma klass med redan som sexåring i Bomhus. Men det var först i vuxen ålder de började umgås och skriva musik ihop. Hon är nu Gästriklands i särklass mest streamade artist. Bland hennes hitlåtar märks till exempel "Rooftop" (närmare 1,4 miljoner spelningar) som Henrik Moreborg har producerat. En annan stor framgång de båda skrivit är "Wait" inspelad av danska artisten Martin Jensen som har över 80 miljoner strömningar bara på Spotify. Det började med att de blev sajnade till samma förlag: Catapult år 2013. Det är först på senare år som Henrik Moreborg kunnat fokusera hundra procent bara med musik. Nu när han har byggt upp ett nätverk och kunskaperna som krävs.

Läs mer: Lista: Henrik Moreborg från Gävle streamas kraftigt när årets största hits från Gästrikland presenteras

Henrik Moreborg har också varit framgångsrik med duon The Uniøn som han har tillsammans med norrmannen Tormod Løkling. De träffades på ett förlags nätverksfest 2015 och klickade direkt. Parallellt skriver de även låtar under namnet UØ. Där är tanken att taket är högre i vilken musik de kan göra än det mer pop-nischade The Uniøn. Båda projekten är kontrakterade till storbolaget Warners Benelux-avdelning. 29 mars släpper de sin nya singel "Tequila", en cover på countrygruppen Dan + Shay.

Henrik Moreborg har bott tidigare en period i Stockholm, men har annars varit Gävle trogen efter han slutade sin utbildning i Falun. Mycket pendlande har det blivit, men i början av 2019 var det slut med det då han sajnade ett kontrakt med musikförlaget The Kennel och i samma veva köpte bostad i huvudstan. Nu sitter han ofta och jobbar i The Kennels studio i centrala Stockholm.

Ett vanligt scenario är att ett musikförlag hör av sig och frågar ”kan du jobba med denna artist eller låtskrivare?" varpå han helt enkelt tackar ja och påbörjar arbetet. De skriver och filar då på låtar i så kallade sessions. När det kommer till riktigt stora artister kan det vara tiotals upphovspersoner. Som på Zara Larssons "Lush Life", vilket berättades i ett reportage i Filter och SVT:s "Hitlåtens historia". Alla inblandade vill ha sedan ha en bit av kakan när royalties ska delas upp.

– Det gäller att anpassa sig. Alla inblandade ska känna sig nöjda, vilket de oftast blir. Men det kan vara en lång väg dit.

Vad är värst med ditt jobb?

– Att det under perioder kan vara mycket och stressigt. Jag kan ha lagt ner mycket tid på en låt som inte ger någon utdelning, då skivbolaget i slutändan kanske väljer en annan låt tillsammans med den aktuella artisten. Om jag och Ed Sheeran hade skickat samma låt så hade skivbolaget förmodligen tagit Ed Sheerans, det gäller att bygga sig ett namn.

Framöver kan du vänta dig mycket musik av Henrik Moreborg, som just nu jobbar med många olika artister och projekt. Det kan även bli så att han hörs i Korea och Kina då The Kennl jobbar mot den asiatiska marknaden som är enorm.

– Målet nu är att fortsätta bygga upp min karriär. Det är väldigt roligt redan nu, inte minst i att jag får träffa så mycket folk. Jag har sällan någon söndagsångest.

* Lyssna på Henrik Moreborgs mest populära produktioner i denna Spotify-spellista.

* Följ Henrik Moreborg på Instagram.