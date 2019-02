Här är alla de nominerade till årets Local Heroes-gala – rösta fram dina favoriter

I år det sammanlagt elva kategorier det delas ut pris i, Arbetarbladets hederspris Årets Local Hero inkluderat. I de flesta av kategorierna avgör en meriterad jury med god lokalmusik-kännedom vem som vinner men i två kategorier – årets låt och liveakt – avgör du!

Så här röstar du:

För att rösta på Årets Låt, gör så här:

SMS:a Låt samt den siffra du önskar rösta på, tex Låt (mellanslag) 1 till 72072.

Senast den 25/2 kl 23.00 vill vi ha din röst.

För att rösta på Årets Liveakt, gör så här:

SMS:a Live samt den siffra du önskar rösta på, tex Live (mellanslag) 1 till 72072.

Senast den 25/2 kl 23.00 vill vi ha din röst.

Obs! Endast fem röster/telefonnummer

Årets låt (Publikröstning):

Låt 1: JukC feat Indrielle – "Best of me"

JukC består av producenten Emanuel Recinos från Gävle (Jukebeats) och Kristoffer Samuelsson från Sundsvall (Rapper kC). "Best of me" är en av de populäraste låtarna på duons album "Dreams" och här gästas de också av forna Gävlebon Indrielle på sång.

Låt 2: Den Allvarsamma Leken – "Det är som det är"

Indiepopduo från Sandviken bestående av Charlotte Mendonca Jonsson och Joel Malmström. Låten "Det är som det är" för tankarna till Amason och Amanda Bergman och är första spåret på duons debut-EP som heter precis som bandet heter. Under 2019 planerar bandet att släppa sin första fullängdare.

Låt 3: The Fruitfakes – "Strong"

The Fruitfakes är veteran-DJ:arna Christian Stjernström och Petri Jokinen. Gör elektronisk musik, just denna låt andas 90-tals-Portishead och är deras populäraste hittills.

Låt 4: Erika Blackbird – "Endless sea"

Singer/songwritern Erika Blackbird (Jansson egentligen) kommer från Sandviken och har släppt två singlar i år. "Endless sea" är en finstämd, mörk och skör låt – men ändå hoppfull.

Årets nykomling:

Canors/Prince Mathicks (Jacob Pettersson)

19-årige Sandvikenkillen är manager, producent och motor i hip hop-kollektivet Cashoutclique som bland annat nått framgång med trap-artisten Blå från Norrköping. Släpper också helt egen trap och boombap under sina två alias Canors och Prince Mathicks.

Den Allvarsamma Leken

Den Allvarsamma Leken från Sandviken, Joel Malmström och Charlotte Mendonca Jonsson, föll Local Heroes urvalsgrupp i smaken och kan ta en mindre storslam under årets gala.

May Vary

May Vary kommer från Hofors och Sandviken och spelar sammetslen och poppig indie med stämsång som huvudingrediens. Släppte ett sju låtar långt album med samma namn som bandet under 2018.

Oestergaards

Oestergaards heter Tomas Östergårds egentligen och började göra ambient för bara ett år sedan. Han har kommit långt i en snäv genre på kort tid. Har släppt en ep och ett album i år på Lamour Records med namnen "Maal niir" och "Rötterna".

Årets arrangör:

Lennart Vallanger (CC-puben)

Lennart Vallanger kämpade tappert för att hålla CC-pubens livemusikscen vid liv – men fick till slut ge sig till många Gävlebors förtret. Var Gävles mest frekventa bokare under ett antal år, med spelningar flera dagar i veckan året runt.

Backbeatbolaget

Det har i det närmaste blivit tradition att Backbeatbolaget finns med bland de nominerade till årets arrangör. Så också i år – och det är inget konstigt i det. Det Backbeatbolaget gör på Kungen i Sandviken med små medel är imponerande.

HBTQ+ Evenemang

Ordnade med efterlängtad nattklubb särskilt inriktad för HBTQ-personer under namnet Rainbowroom, samt en hel del andra kvällar med samma inriktning. De hoppades att det skulle ge ringar på vattnet – och det har det redan gjort. Nyligen arrangerades Femfest Gävleborg, endast för kvinnor och icke-binära, av en helt annan förening. Way to go!

Panelen

Denna populära långkörare till klubb ordnar ”emotional clubbing” till Gävleborna på Grillo på somrarna. Står också bakom de kvällar som kallas Futuristerna. Har lyckats med konststycket att tilltala många trots att de verkar i en relativt snäv genre.

Årets album:

JukC – "Dreams"

JukC består av producenten Emanuel Recinos från Gävle (Jukebeats) och Kristoffer Samuelsson från Sundsvall (Rapper kC). I våras kom duons första album under gemensam flagg, tidigare har Jukebeats proddat åt Rapper kC.

Rocka Rollas – "Celtic kings"

Multiinstrumentalisten Cederick Forsberg från Kungsgården är hjärnan bakom det ambitiösa projektet Rocka Rollas. Han har skapat sig ett namn i metallvärlden utan någon egentlig promotion alls. I år släppte han albumet "Celtic kings".

Crooked Letter – "Sinnesro"

Gävle/Hofors-punk/emobandet Crooked Letter släppte sitt första fullängdsalbum i år. Det heter "Sinnesro" och handlar om att söka just det och komma bort från all sorts missbruk som annars kan förpesta livet.

The Most Desperate Hour – "Trial"

The Most Desperate Hour heter egentligen Adam Lindgren och han har haft ett mycket produktivt år med det här albumsläppet och en hel drös singelsläpp. Adam Lindgren gör kuslig och stämningsfull rockmusik.

Årets liveakt (Publikröstning):

Live 1: Anna Frank

2017 släppte Anna Frank äntligen en EP igen och under 2018 har gänget, som oftast är en trio på scen men är frontat av Anna Jansson Isberg, ägnat sig åt en hel del spelningar runt om i Gästrikland. De tunga, pulserande och känslopackade spelningarna brukar vara uppskattade.

Live 2: Different Cups

Countryklingande, folkigt Sandvikenband med Amanda Örtenhag som frontfigur och välbekanta Olle Tjern som en annan av medlemmarna. Spelat på Bergs kvarncafé i år bland annat – och Gästriklands idrottsgala!

Live 3: Exorsisters

Dansgruppen som leds av Ida Long och under året turnerat med självaste Jenny Wilson. Exorsisters är en nyckel till att Jenny Wilsons spelningar får precis den otäcka känsla hon eftersträvar.

Live 4: LostQ

Vissa är mer ambitiösa än andra. LostQ släpper sin musik som rockmusikaler och gjorde så även i år när de framförde skivan "The Gladiator" på Gasklockorna.

Årets ex:

Clara Mae

Clara Mae börjar likna en framgångshistoria som saknar motstycke i Gästrikemusikens historia. Miljoner lyssnar hennes musik på Spotify och hon är idag större i USA än vad hon är här hemma. En tidsfråga innan hon är lika stor överallt, gissar vi.

Light Vibes

Sandvikenbördiga Erik Klinga och Mathias Zachrisson har egentligen haft duon Light Vibes i tio år men däremellan kom framgångarna med Sebastian Arnströms Simian Ghost. I år släppte de äntligen sin första skiva, "Past/present" – lika psykedelisk och odefinierbar som vi hade hoppats på.

Femme Equation

Femme Equation är Lina Westin, tidigare i psykrockbandet Caviare Days (Tidigare Local Heroes-vinnare). I år släppte hon albumet "Enigmatical" och psykrockinfluenserna finns kvar hos henne – men som soloartist är hon mer svävande och avskalad i sin framtoning.

Indrielle

Ibland räcker det med en enda låt för att nå hela vägen fram till en Local Heroes-nominering. Före detta gästriken Pauline Indrielles elektroniska pulserande popstycke "Things we have in common" övertygade urvalsgruppen att hon har lysande framtid.

Årets producent:

Emanuel Recinos (JukC, Jukebeats)

Jukebeats är en av de som kan ta hem pris i flera kategorier i år....

Jacob Pettersson (Canors, Prince Mathicks, Sabina Jarrar, Norrköpingsrapparen Blå)

... och Jacob Pettersson, den andra av årets mest profilstarka hip hop-producenter i Gästrikland, har också han chansen till mer än en utmärkelse.

Cederick Forsberg (Rocka Rollas, Blazon Stone)

Metalmaestro Cedrick Forsberg utmanar de båda hip hop-producenterna.

Ikson

Utmanar gör också den rent löjligt produktiva EDM-producenten Christian "Ikson" Eriksson som skapat flertalet spår som krupit upp mot miljoner i lyssningar på Spotify. Hans affärsidé är att leverera musik åt youtubers, inte alls en dum sådan har det visat sig.

Årets musikvideo:

Mystic Order - "Artificial"

Hemlighetsfulla techno-akten Mystic Order har god rutin från Local Heroes-sammanhang. I år nådde de ända fram till nominering med den futuristiska videon till "Artificial".

Sabina Jarrar – "Ingen kan"

Sabina Jay, eller Jarrar som hon egentligen heter i efternamn, nominerades som årets nykomling förra året. I år är hon med igen – men denna gång med videon till låten "Ingen kan", regisserad av Rodi Doxan.

C-Joe – "Friendzone"

C-Joe är Charles Koroma, känd lokalt som en ledande medlem i det ofta hyllade afrobeatkollektivtet G-Force. Rodi Doxan har gjort även denna video.

Illumin8 feat Jukebeats – "All we got"

Illumin8 heter egentligen Jon Dahlberg och kommer från Gävle. I videon till "All we got" syns den beresta rapparen i internationella storstäder likväl som i Gamla Gefle.

Årets solo:

Carl Storm

Gävlebon Carl Storm har gått lite under radarn lokalt – men i streamingens förtrollade värld på Spotify har han blivit en framgångssaga med flera 100 000 lyssnare på hans två mest populära spår "Mad" och "With you in the morning" som båda återfinns på albumet "Learning from mistakes".

Erika Blackbird

Erika Blackbird från Sandviken nådde ända fram till nominering även i solokategorin.

Sabina Jarrar

Pop och rnb-artisten Sabina Jarrar är nominerad även i solokategorin. Det senaste året har hon släppt fyra nya spår, alla friskt streamade på Spotify.

Rikard Sjöblom

Beardfish-bekantingen Rikard Sjöblom är en av Gästriklands mer upplyfta musiker. En gitarrguru som spelar i brittiska Big Big Train och i år också släppt skiva med soloprojektet Rikard Sjöbloms Gungfly.

Årets band:

Leiah

Mellan 1998 till 2004 var de en av Gävles främsta underjordiska musikexporter. I år släppte bandet, frontade av David Lehnberg, tre stycken comebacksinglar till många gamla fans (och nya) glädje. Fans både här lokalt och utomlands ska sägas.

Greybeards

Gävlerockarna i Greybeards har släppt album och, bland annat, turnerat i England under 2018. Har internationell renommé och hyllas på bloggar utomlands.

Den Allvarsamma Leken

Även här nådde det lovande Sandvikenbandet Den Allvarsamma Leken (Joel Malmström och Charlotte Mendonca Jonsson) fram till en nominering. Det kan bli storslam!

Different Cups

Meriterade Sandvikenbandet Different Cups är också dubbelt nominerat!