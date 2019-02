Harrys Gävle totalrenoverar nedervåningen – så blir Lucy nattklubb

28 augusti 2019 firar Harrys Gävle tio år. Därmed har det blivit dags för en rejäl uppfräschning av nedervåningen vars nya helgklubb får namnet Lucy nattklubb. Lucy är ett koncept inom Harrys-koncernen som i dag finns i Linköping som restaurangvariant i asian fusion-stil: Hey Lucy. Detta blir den första renodlade nattklubbsversionen i Sverige.

Renoveringen har pågått sedan början av året måndag till torsdag. Alltså har Harrys kunnat undvika intäktsförluster under de viktiga helgerna. Så även helgen 22-24 februari, då våningsplanet också har öppet som vanligt. När tidningen besöker under måndagen är det fullt aktivitet och den hittills mest omdanande dagen under renoveringen. Snickare från lokala Kossan och kalven sågar, elektriker från Dalab drar kablar och garderobspersonal på Harrys river.

Helt klart är det först fredag 1 mars då en fullpackad helg väntar. Vip-inbjudning på fredagen innan öppningen startar vid 22.00, Dia Psalma spelar på lördag och blir därmed först med att spela på den nya scenen. På söndag: en invigningskväll speciellt riktad mot krogpersonal, då det även är after ski-tema.

Den riktigt stora förändringen är att scenen och baren i den större lokalen som möter besökaren direkt då den kommer nerför trappan, har bytt plats. Det innebär att uppemot 550 kommer kunna se en konsert jämfört med 300 max tidigare. Skjutväggarna in mot Dirty Harry Rockbar är kvar och det fiffiga är att publik även kommer kunna se konserter i stora rummet därifrån.

Utseendet blir betydligt varmare, i lounge-stil. Samtliga väggar kommer vara draperade i tyg. Dessa fungerar även som akustikplattor, vilket kommer göra att ljudet inte studsar mot väggarna lika mycket.

– Vi skapar en mjukare och mer levande nattklubbsmiljö, som även kan funka som festvåning och för konferens. Vi ville ha bort den råa betongkänslan som var innan, säger restaurangansvarig Alex Lindqvist.

Rockbarens scen står dock kvar där den varit tidigare, men är nu större. Den påbyggda murstenen och en ingång till scenen är nu borta. Vilket kommer göra att fler kan stå omkring scenen. Även här, precis som på hela nedervåningen, har golvet lagts om. Det är nu i samma typ av mörkare trä som på ovanvåningen. Den i sin tur renoverades för två år sedan. Tanken är att våningarna nu ska harmoniera bättre med varandra.

Musikmässigt blir det ingen skillnad utom att det kommer spelas mer musik av lounge-karaktär i början av helgkvällar, för att bygga upp en stämning innan det blir mer dansorienterat. Den totala beräknade budgeten för renoveringen är 1,8 miljoner kronor.