Helt Enkelt vann kampen om att driva uteserveringen på Rådhustorget – stänger Erlandssons en sommarmånad

2017 var det ingen uteservering på Rådhustorget på grund av byggnation av busshållplatser. Innan dess drev dåvarande Allstar serveringen. En tävling utlystes 2017 av samhällsbyggnadsnämnden där olika krögare fick skicka in sina ansökningar. Helt Enkelt och Erlandssons vann, varpå de drev serveringen under fotbolls-VM-sommaren 2018 med namn Erlandssons veranda.

Som väntat var det en succésommar för Erlandssons veranda. Kanonväder från mitten av maj till mitten av augusti gjorde sitt till. Sverige spelade totalt fem matcher där de två slutspelsmatcherna hade högst tryck. Omkring 900 personer såg de matcherna samtidigt.

Det ursprungliga förslaget gick ut på att den som vann för 2018 också kommer få driva serveringen 2019 och 2020. Detta med förutsättning att restauratören sköter sig, vilket samhällsbyggnad anser att Helt enkelt har gjort, meddelar en kommunikatör på förvaltningen.

Tommy "Tårtan" Westby, som tillsammans med Fredrik Bäckström, Kristoffer Zingmark, och Niclas Johansson är delägare till Helt Enkelt och Erlandssons, stod och vägde ett tag i vintras om de skulle fortsätta. Detta för att de först skulle göra en kalkyl och sammanfatta sommarens utgifter kontra vad det gett. Nu har de dock bestämt sig och skickat in alla papper: som serveringstillstånd och bygglovsansökan. I vintras förklarade han för tidningen varför det gäller att tänka till först.

– Vi ligger alltså 5-600 000 kronor back när vi startar sommaren, plus moms. Enbart uppbyggande och rivning ligger på en kvarts miljon. Vi har tre månader att tjäna in pengarna på. Plusset för sommaren 2018 landade på en knapp halv miljon. Även om denna sommar var kanon, kommer det ju regniga också.

Nytt för denna sommar är att Erlandssons fasta restaurang kommer hålla stängt en månad från midsommar till slutet av juli.

– Vi flyttar allt fokus till verandan. Detta för att kvalitetssäkra personalmässigt så att uteserveringen blir så bra som möjligt.

Containrar hyrs från Stockholmsbaserade företaget Table uthyrning och arrangemang som innehåller kök, toalett och kylar. Möbler, staket och parasoll hyrs av Vesna Krstic som driver Verovin och förr Allstars uteservering.

Tommy Westbys drömvision är att bygga någonting fast på Rådhustorget. Han har förankrat sin idé hos Jörgen Edsvik bland annat, berättar han. Detta skulle kunna vara en byggnad som kan fungera som kafé vintertid och sedan kompletteras med uteservering sommartid. Helt Enkelt skulle då spara stora summor på sikt. För att detta ska bli av krävs dock åratal då detaljplanen för torget måste ändras.

Storbildsskärmar ser det annars inte ut att bli, av den enkla anledningen att 2019 är ett ojämnt år utan större tv-sporthändelser. Däremot till 2020 blir det dock med säkerhet av då fotbolls-EM för herrar är.

– Om vi har tur tar sig Sverige till EM-slutspel. EM är ju nästan roligare än VM då de flesta känner igen många av spelarna, till skillnad från när det är VM.

På så vis kan en del pengar sparas in, för visst kostar även skärmar, ljud och inte minst visningsrättigheterna till C More för fotbolls-VM som gick på 100 000 kronor. Överlägset mest i Gävle, baserat på antalet personer som kunde se matcherna.