Inget slut i sikte för Sandviken-aktuella Småstadsliv: "När det inte är roligt längre byter vi jobb"

Christer Johansson sitter i ett av båsen på kaféet Svart och rivigt i Gamla mejeriets lokaler i Bollnäs, med just en kopp svart och rivigt. I fiktionen är det precis så karaktären Örjan Bengtsforst vill avnjuta sitt kaffe.

– Just nu spelar vi in en serie som utspelas på ett kafé. I fiktionen är butiken redan igång men IRL (In real life, alltså i verkliga livet reds. anm.) så dröjer det lite, förklarar Christer Johansson.

Egentligen var planen redan under förra året att öppna den första fysiska mötesplatsen för Småstadsliv-fansen, men föreställningar och filminspelningar kom emellan.

– Vi sa att vi skulle öppna till jul, nu säger vi till sommaren. Vi har faktiskt fått mycket frågor efter artikeln, från både norr och söder och från fansen här hemma. De vill hit och andas lite Småstadsliv, säger Christer Johansson.

Filminspelningen på kaféet som kom emellan kommer att resultera i en serie i tolv delar med omkring tre minuter långa avsnitt. Introt är inspelat utanför Värdshuset Pilgrimen i Kårböle.

Samtidigt spelas Stånk-Tommys nya serie in på en verkstad i Alfta.

– Det blir mycket film det här året, och så ska vi försöka turnera emellan. Vi har inget liv längre, säger Christer Johansson och tillägger:

– Nej, men det är väl skönt att slippa vara sig själv 24 timmar om dygnet. Att gå in i den rollen i en kroppsstrumpa eller hitta sin inre kvinna, det behöver alla människor, säger han och pekar på Agneta Patrull på väggen bakom.

Sedan första långfilmen såg dagens ljus för drygt tio år sedan har det stått allt annat än still för humorproduktionen.

Vad är egentligen roligast, att skriva manus, spela in film eller att uppträda?

– Manus det är bara ångest, då är man ingen rolig människa. Det går i vågor, ibland tycker jag att det är jättekul att stå på scen, men under de sista showerna innan jul var jag lite trött, då tänkte jag att nu vill jag spela in film ett tag, säger Christer Johansson.

Den självupptagna bilmekanikern Stånk-Tommy kommer inte bara att få en egen serie, utan också sitt alldeles egna kaffe.

– Vi kommer att rosta bönan en aning hårdare, så att det blir en annan tjing i den. Vi kommer också att blanda in en till böna, säger Fredrik Engh, från kafferosteriet Guldrutan i Söderhamn.

– Ska Tommy ha en böna till? Han är ju storebror till Örjan. Ska brorsorna konkurrera mot varandra? Det har jag inte tänkt på, utbrister Christer. Oj, oj, oj, det kommer bli ett jäkla tjafs.

De kommer av sig i intervjun och börjar i stället diskutera familjefejd, filmidéer och kaffelansering.

– Så här går det till. Vi tar allt på uppstuds med Småstadsliv. Det är inte vi som bestämmer i alla fall, det är publiken. De säger till när de vill att det här ska ta slut. När det inte är något roligt längre, då byter vi jobb, säger Christer Johansson.

Under vårturnén återvänder Småstadsliv till platsen där allt började med karaktärerna Johanna Andersson och Agneta Patrull. Biljetterna till showen på Kulturhuset i Bollnäs är nästan redan slutsålda.

– Det trodde jag aldrig, liksom på hemmaplan. Det är kul att komma tillbaka. Det var ju på folkan som vi spelade in de första filmscenerna, säger Christer.

Minnet av kollegan Christian Wallin, som gick bort bara 39 år gammal i juli 2017, gör sig påmint under kaffestunden. Olle Andersson berättar att Christian kom till honom i en dröm under den gångna natten.

– Det var länge sedan han kom till mig i en dröm, säger Christer Johansson, och tystnar.

Sorgen är påtaglig. Christian Wallin kommer aldrig att bli bortglömd. Han blir ihågkommen som den bästa vän han var och för den delen han spelade i Småstadsliv. Det ska minnesväggen i kaféet se till.