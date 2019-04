Lista: De dyraste svenska och skandinaviska vinylskivorna sålda i världen senaste året

Svenska

ABBA & Stikkan* ‎– Sång Till Görel (Polar, 12", ensidig, 1979)

23 063 kronor

Var du mot förmodan en av dem som deltog i firandet av Polarhöjdaren Görel Hansers 30-årsdag 1979 där denna ensidiga maxisingel i 50 exemplar delades ut? Och har sparat ett ex? Då kan du i princip byta den mot en schysst ny begagnad bil. Och för att skingra dimman: mycket med ABBA, som de storsäljande albumen, är knappt värda någonting. Denna singel är ett stort utropstecken i diskografin.

Kessler Jugend G.m.b.H.* ‎– Shoot’zem (On The Spot) : Vistrohajre (For A New Germany) (Golden Shower Records, 7", 1983)

19 339 kronor

Denna punkgrupp lär ha kommit från Uppsala. De släppte två singlar som båda är megadyra. Kan vara på grund av det opassande innehållet med snusk och naziparodi i skön förening.

Bathory – Bathory (Black Mark Production, LP, 1984)

19 015 kronor, 17 708 kronor, 17 570 kronor samt 10 412 kronor.

Såldes även på Tradera i oktober 2018 för 15 000 kronor. Där utropspriset var 1 (en) krona. Troligen den mest mytomspunna svenska vinylskivan någonsin. Trots att den ska ha pressats i hela tusen exemplar och 322 hävdar att de har den på Discogs, ligger den alltså på denna höga prisnivå. Senaste gången den såldes var 5 mars för 10 412 kronor. Kan ha att göra med skicket som i detta fall var VG+ på både skiva och omslag, alltså medelbra eller något över medel, för att förenkla.

Plebb ‎– Yes It Isn't It (Plebb Records, LP, 1979)

13 286 kronor

Svensk progrock inspelad på en lokal MC-klubb i Blomstermåla, Mönsterås kommun i Kalmar län, med en hel del sång på svenska och "imponerande gitarrspel". Såldes för rekordpris på Discogs 17 januari 2019. Så sent som 2016 såldes den för "bara" 4 446 kronor i bättre skick.

Ghost (32) – Elizabeth / Death Knell (Iron Pegasus Records, 7", 2010)

12 180 kronor

Detta är Ghosts första officiella singelsläpp, utgivet i juni 2010 på ett tyskt bolag. Alltså fyra månader innan debutalbumet "Opus Eponymous" utkom via engelska Rise Above Records. Sedan dess har bandet blivit en enorm svensk hårdrocksexport och orsakat en segdragen rättstvist. Men det började alltså med denna sjua - och att ha sånt där tidigt och udda brukar tilltala samlare.

Bengt Nordström ‎– Untitled (Bird Notes, 1965)

11 500 kronor

Svensk avantgardejazz som två personer säger sig ha på Discogs. Såldes 5 januari 2019. Samma dag såldes en annan Bengt Nordström-titel på samma label där han spelar med Sven Hassle och Jan Wallgren. Samma utgångspris för den.

Various ‎– Dancemania Delux 4 (Intercord Japan, 12", 2000)

10 556 kronor

Detta är något av ett mysterium. En japansk samlingstolva med till stor del svenska eurodance-artister av tuggummi-karaktär som Smile.dk (trots namnet svenskt), Right On Time och Papaya. Som sålts för över tio lax och nu ligger ute för 4 645 kronor i hyggligt risigt very good-skick. Sensmoralen: det finns folk till allt.

Skandinaviska

Av 510 objekt i Discogs listor över månadens dyrast sålda objekt vi har granskat - gällde drygt 30 stycken skandinaviska släpp.

Sahib Shihab And The Danish Radio Jazz Group – Sahib Shihab And The Danish Radio Jazz Group (Oktav, LP, Danmark, 1965)

42 097 kronor

En lp med Danmark radios statliga jazzorkester tillsammans med den amerikanska barytonsaxofonisten Sahib Shihab (Edmund Gregory) är den överlägset dyraste skandinaviska skivan som sålts på Discogs det senaste året. Överlag sticker dansk jazz från 60-talet ut som återkommande högvilt på marknaden.

Tom Prehn Kvartet ‎– Tom Prehn Kvartet (V 58, LP, Danmark, 1967)

28 759 kronor och 28 083 kronor

100 futtiga kopior gjordes av denna danska avantgarde-jazz-platta 1967. Som gjort för att bli dyr femtio år senare alltså.

Subway Suck – Nrk Æ Spyr (Snowball, 7", Norge, 1977)

25 082 kronor

Det ska alltså finnas 25 kopior kvar av denna mycket tidiga norska punkraritet. Resten slog norska Polydor sönder - troligen på grund av de på den tiden chockerande texterna. Och då är singeln inte ens släppt på Polydor. Norrmän alltså... Gruppen gillade hursomhelst inte SVT:s motsvarighet NRK, den saken är klar. Föregångare till Turbonegro?

Vothana / Satanic Warmaster – „Một Chuyện…Chưa Quên“ (A Matter…Unforgotten) / Return Of Iron And Blood (Egen utgivning, 10", Finland, 2008)

22 470 kronor

Discogs har som policy att blockera all nazi-anstruken musik. Men denna finska release med hakkors både på fram- och baksida slapp i genom filtren i april i fjol då den såldes för 22 470 kronor. Nu är den dock blockerad. Vothana är en artist boende i Minnesota, USA som tagit sitt namn från vietnamesiskans ord för ateist. Samtliga av Vothanas släpp har också titlar på vietnamesiska så upphovspersonen är uppenbarligen av asiatisk börd. Känns inte så nazikompatibelt, men allt går här i världen. Satanic Warmaster på andra vinylsidan är dock ett finskt projekt och alltså tillhörande ett land som har ganska gott om nazistiska black metal-band. Och möjligen har en högre tröskel generellt mot nazistiskt material än Sverige. Som en skivbutiksägare vilken öppet sålde NSBM-plattor och nazipropaganda i centrala Helsingfors uttryckte det till undertecknad i somras: "Finland's a free country, Sweden's not".

Ferris (3) – Ferris (Love Records, LP, Finland, 1971)

21 590 kronor

Finsk rak bluesig progrock på det mytomspunna Love Records som även gav ut skivor i Sverige. Uppenbarligen mycket eftertraktad, även fast denna inte är så värst psykedelisk. Det brukar annars vara ett säkert knarkigt recept på att bli kostsamt.

Burzum – Aske (Deathlike Silence Productions, 12" minialbum, Norge, 1993)

20 846 kronor och 18 237 kronor

Nådde en toppnotering 9 februari på 20 846 kronor. Det är fascinerande att se hur Burzum regerar dyringlistorna månad efter månad. Då finns ändå denna förstapress i tusen ex. Säger något om den höga efterfrågan som finns på norsk black metal runtom i världen. Och som vanligt är det de black metal-artister som har dödat någon (eller haft andra extrema omständigheter kring sig) som är dyrast - om vi ska hårdra det en aning. Låt oss säga så här: Burzums musik är faktiskt så bra och epokgörande att den om någon förtjänar att vara så här dyr någonstans - men ideologiskt är Varg Vikernes inte värd jättemånga kronor.

Fler dyra skandinaver sålda sedan hösten 2017 på Discogs:

Christian Schwindt Quintet – For Friends And Relatives (RCA Victor, LP, Finland, 1966)

19 404 kronor och 13 476 kronor

Blues Addicts – Blues Addicts (Spectator Records, LP, Danmark, 1970)

18 524 kronor

Days ‎– Days (Spectator Records, LP, Danmark, 1970)

18 237 kronor

Torolf Mølgård ‎– Trombone! (Sonet, LP, Danmark, 1964)

17 126 kronor

Wigwam – Hard N’ Horny (Love Records, LP, Finland, 1969)

15 875 kronor

Darkthrone – Transilvanian Hunger (Peaceville, LP, UK, band från Norge, 1994)

15 635 kronor och 12 967 kronor

Detta album som får anses vara en hörnstenarna inom black metal nådde en toppnotering 6 februari då den såldes för 15 635 kronor. Viktigt att understryka i säljannonsen var att det på baksidan står "Norsk arisk black metal". Väckte förstås en del negativ respons då denna förstapress släpptes och efteråt fick det räcka med "True Norwegian Black Metal".

Burzum – Burzum (Deathlike Silence Productions, LP, Norge, 1992)

15 431 kronor

Såldes även i original-cd-version för 14 190 kronor 14 januari 2019. Detta var enligt beskrivningen för att cd:n tillhört Varg Vikernes (Burzum) själv. Säljaren hade vunnit plattan i en Youtube-utmaning.

Eric Dolphy – In Europe (Debut Records, LP, Danmark, 1962)

14 880 kornor, 12 152 kronor och 11 707 kronor

Elonkorjuu ‎– Harvest Time (Parlophone, LP, Finland, 1972)

14 365 kronor

Satyricon – Dark Medieval Times (Moonfog Productions, LP, Norge, 1993)

13 930 kronor, 11 364 kronor och 13 893 kronor

Mayhem – Deathcrush (Posercorpse Music, EP, 12", Norge, 1987)

13 893 kronor och 12 652 kronor

Kaaos : Cadgers ‎– Kytät On Natsisikoja E.P. : Kaaosta Tää Maa Kaipaa E.P. (P. Tuotanto, 7", Finland, 1982)

13 893 kronor

Thors Hammer – Thors Hammer (Metronome, LP, Danmark, 1971)

12 948 kronor

Terveet Kädet – TK II (IKBAL, 7#, Finland, 1981)

12 772 kronor, december 2018

The Old Man & The Sea - The Old Man & The Sea (Sonet, LP, Danmark, 1972)

11 059 kronor

Axen*, Ørsted*, Rostvold* – Sketch (HIT Records, 7#, EP, Danmark, 1962)

10 522 kronor

Svein Finnerud Trio ‎– Svein Finnerud Trio (Norsk Jazzforum, LP; 1968)

9 901 kronor

Aunt Mary (2) – Janus (Vertigo, LP, Norge, 1973)

9 892 kronor (säljs för 4 500 kronor i Örebro)