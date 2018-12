Logga in och tävla - vinn biobiljetter till "Hodjas flygande matta"

Filmen handlar om Hodja som drömmer om något mer än att ta över sin pappas skrädderi, till sin pappas stora förargelse. Då Hodja får en flygande matta för att åka och hämta en ny matta till mattförsäljaren, flyger han iväg utan pappas tillstånd. Snart landar Hodja i den spännande staden och träffar flickan Smaragd, tyvärr blir hon också indirekt skyldig till att Hodja förlorar mattan. Goda råd är dyra, det visar sig att mattan landat hos sultanen och Hodja och Smaragd bestämmer sig för att hämta mattan trots att det innebär många faror.

Det enda du behöver göra är att svara rätt på tre frågor om filmen så har du chans att vinna två biobiljetter. Vinnaren får en fribiljett per post, som löses in på biografen mot två biljetter som gäller på samma föreställning. Biljetterna gäller i cirka en månad. Totalt delar vi ut tio biobiljetter per tidning. Biljetterna gäller på samtliga biografer i Sverige som visar filmen. Senast onsdag 12 december vill vi ha ditt svar.