Nöjesguiden: Brolle, Di Leva, Seinabo Sey och mycket mer – årets hittills mest intensiva nöjeshelg väntar

Fredag:

Motionsdans med Eklöfs/Kjell Dahls NonStop: Parken, Gävle, 14-18

Musikquiz med chans att vinna resa till Tjeckien: Järnvägskrogen, Gävle, 18.00

Sungen fixar förfesten till Rockfest: Slick City Gävle, 19.00

Power Face och Crooked Letter - arr: Fundamentet, Musikhuset, Gävle, 19.00

Thomas Di Leva med David Bowie-hyllningsshowen “Changes”: Gävle Konserthus, 19.30

Valkyrien Allstars: Bergs Kvarncafé, Torsåker, 19.30

Rockfest med Corroded, Lillasyster, Smash Into Pieces och Dead By April: Slick City, Gävle

Lördag:

Mojje: Folkets Hus, Sandviken, 12.00

Folk och rövare i Kamomilla stad: Centralteatern, Gävle, 13 och 16

Rivers of Färila: Folkteatern, Gävle, 15.00

Föreläsning och konsert: Samisk kultur, Gävle stadsbibliotek, 15.00

Carmen med Lyriska sällskapet, Stora Gasklockan, Gävle, 18.00.

Hazelius Hedin - huskonsert: Lugnets kafé, Oslättfors, 18.00.

Brolle med “Elvis, Cash, The Killer & Me”: Göransson Arena, Sandviken, 19.30

Seinabo Sey: Gävle Konserthus, 19.3

Tantdisco: Torsåkers bygdegård, 20.00

Holy Now och Light Vibes: Kungen, Sandviken, 20.00

Alla hjärtans dag-rock med Eddie and the flatheads, Mary-Anne and the Hi-flying combo och Monkey and The Baboons: Järbo folkets hus, 21.00

Gefle Hårdrocksklubb, Gadget (Gävle) med support av Horndal: Dirty Harry Rockbar, Gävle, 23.00

Söndag:

Djungelboken - The Musical: Göransson Arena, Sandviken, 13.00

Carmen med Lyriska sällskapet: Stora Gasklockan, Gävle, 16.00

Imagine - deltävling 1, musiktävling för ungdomar mellan 13-21 år, uppträder gör Emma Staaf Blom (Gävle), Tindra Westling (Gävle), Lueri Semere (Delsbo), Hassan Hazir (Sandviken), Stenbrott (Gävle), Gevalius (Gävle/Hedesunda), Linn Wikblad (Edsbyn), Linus Bergh (Ockelbo) och Majken Hallbygård (Gävle) fri entré: Söders Källa, Gävle, 18-21

Extraföreställning med Thomas Di Levas David Bowie-hyllningsshow: Gävle Konserthus, 19.00