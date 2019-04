Nöjesguiden: Pernilla Wahlgren och Livekarusellen – det här händer i helgen

På scen:

Fredag:

Lunchkonsert Mozart: Gävle Konserthus, 12.00

Motionsdans på Parken med Ola & Jag: Parken, Gävle, 14-18

Lunchkonsert med Rasmus Weiåker: Clarion Hotel Winn, Gävle, 16.00

Musikquiz med chans att vinna resa till Tjeckien: Järnvägskrogen, Gävle, 18.00

Vinylskivorna är tillbaka med Christian Stjernström och gäster: O’Learys, Gävle, 19-23

Creedence Tribute - The Midnight Special Tour: Gävle Konserthus, 19.30

Jazzklubben med Lennart Wastesson Band: Folkets Hus, Sandviken, 19.30

Lördag:

Bröllopsmusik: Högbo kyrka, Sandviken, 13.00

Musikschlaget - deltävling: Kulturcentrum, Sandviken, 14.00

Ölprovning: Elite Grand Hotel, 18.00

Förfest inför Carmillas spelning på Racken: Trivs, Gävle, 18.00

GLOC: Galan - Lord Of The Cage, MMA-gala med Söders Fight Gym: Gasklockorna, Gävle, 18.00

Färgsprakande orgelprakt med Katelyn Emerson (US): Ockelbo Kyrka, 19.00

Teaterkonserten Presentationen med Arabiska Föreningen - verkliga historier om artister: Kulturcentrum, Sandviken, 19.00

Releasefest med Carmilla och Nextopia: Rack N Roll, Gävle, 19.59

Söndag:

Länsfinal Livekarusellen med The Braces, Stenbrott, Sons Of Sin, Emma Blom, Alge Dawood och Aldar Dawood, Där Skåpet Ska Stå, Nameless Few och Skeppsbrott: Musikhuset, Gävle, 13-17

Pernilla Wahlgren (extraföreställningar): Gävle Konserthus, 15.30 och 19.00