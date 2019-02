Nöjesguiden: Premiär för vinylklubb och Jireel på Olivia – det här händer i helgen

På scen:

Fredag:

En kvinnas martyrium - stumfilmskonsert med Matti Bye: Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00

Musikquiz med chans att vinna resa till Tjeckien: Järnvägskrogen, Gävle, 18.00

Folkteatern bjuder in till Vårsalong med Engmans Kapell, Brita Björs, snabbkurs i cha-cha, quiz, danceoke med mera: Söders Källa, Gävle, dörrar öppna från 18, fri entré till 21.00

Jireel - Stora namn-vårturné: Olivia nattklubb, Gävle.

Premiär för Vinylskivorna är tillbaka med Christian Stjernström och Patrik Svärd, Varje fredag bjuds på soul, rnb, hits, disco och blandat från när och fjärran: O’Learys, Gävle, 19-23. Start redan 15.00 med DJ Dorald Luca som spelar till AW-buffé

May D live: Five Nattklubb, Gävle, 23.00

Lördag:

Vinterfestivalen i Gävle: Boulognerskogen, Gävle, 13.00-16.00

Extrainsatt föreställning av Rivers of Färila, Folkteatern, Gävle, 15.00

En kvinnas martyrium - stumfilmskonsert med Matti Bye: Kulturcentrum, Sandviken, 16.00

Ölprovning: Elite Grand Hotel, Gävle, 18.00.

Premiär för "Let’s Go Back In The Days" - ny klubb med retrohits från 70-, 80- och 90-talen: Five nattklubb, Gävle, 23.00

Söndag:

Blåbärsklubben "Virvel och Vinda" - snurrigt musikäventyr: Gävle Konserthus, 14.00