Nu stänger Gävles sista videobutik - minns du de här gamla godingarna?

* Missa inte nostalgisk bildkavalkad från Gävles gamla videobutiker längst ner i artikeln.

Erik Hammarberg, 39, tog över den 200 kvadratmeter stora Videohallen oktober 2006, vilken drivits sedan skarven kring 70- och 80-talen. Den första ägaren hette Sören Åström och var något av kungen i Gävle på hyrfilmsmarknaden under 80-talet. I mitten av decenniet fanns det hela 25 uthyrningsställen i Gävle. Hammarberg tog dock över från Sören Ahlström, som även drev Videoteket, sedermera Hemmakväll, till i höstas.

Erik Hammarberg började i videobranschen i ett läge då den var pessimistisk inför framtiden, men det skulle ändras redan 2007 då han upplevde en renässans i uthyrningen som höll i sig till slutet av 2012. Därefter har det blivit svårare att hyra ut dvd. Statistiken i kassadatorn visar att han hyrt ut totalt 64 stycken dvd:er och 24 blu-ray den senaste månaden, vilket är ett ungefärligt genomsnitt. Troligen har streamingtjänsternas definitiva genomslag spelat in: med jättar som Netflix, HBO, Viaplay och Cmore. Lägg också till de många digitala uthyrningstjänster inriktade på film som finns. Att många tenderar att knarka tv-serier i stället för just film spelar också in.

– Först var det den illegala nedladdningen och tjänster som Swefilmer som knäckte oss. De kunderna kom ju inte tillbaka sen. Därefter var det den legala streamingen. Nu känns det som om tv-serierna tagit över, säger Erik Hammarberg.

Han uppskattar att 10 000 dvd- och blu-ray-filmer i butiken ska bort. Utförsäljningen pågår för fullt och en som passar på är filmfantasten Mikael Norgren. Han har lika många filmer hemma som i butiken totalt, fast 1 500 av dem är vhs. Han berättar att han äger samtliga titlar från det åtråvärda bolaget Video Invest, medan han lassar upp sisådär hundra dvd:er på kassan.

– Det är alltid skillnad på att äga en film och streama den. Så är det bara, säger han.

Erik Hammarberg uppskattade själv att hyra film på den lokala Statoil-macken i uppväxtens Rasbo, Uppsala som ung, och tyckte om att se filmer inom alla möjliga genrer, men tappade filmintresset efter att ha ägt butiken i två år.

– Det har varit ett stort handikapp faktiskt. Jag har jobbat så mycket att jag inte haft någon tid eller lust att kolla på film hemma.

Han kommer nu söka ströjobb inom butik, troligen mataffärer primärt. Bolaget Videohallen Film och Spel i Gävle AB kommer likvideras eller säljas.

Under intervjun blir det tydligt att kunderna i stor utsträckning är Polhems-elever, som i regel gör små inköp av godis och läsk från fem till 30 kronor.

– Polhemseleverna kommer nog bli ledsna när jag stänger. De är inte i majoritet sett till försäljning i kronor, men som kunder totalt absolut.

Under årens lopp har Filmkedjan uppmärksammats några gånger då butiken utsatts för brott. Omkring tio större incidenter med polisutryckningar räknar Erik Hammarberg till. Det senaste större var i februari 2016.

– Det var sista gången jag var riktigt jävla rädd. Därefter har det varit relativt lugnt, förutom de dagliga snatterierna. Utsattheten har varit jobbigast. Jag har tidigare sett statistik som visar att videobutiker är den affärsverksamhet som rånas oftast. Troligen på grund av de sena öppettiderna.

Lite skön videobutiksnostalgi från Gävle: