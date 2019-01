Så blir den 20-årsjubilerande gospelfesten i Gävle: "Jag blir rörd av glädjen"

Den tjugonde Gävle Gospel är det som arrangeras söndag 3 februari, eftersom 2002 var det enda året då festivalen inte arrangerades sedan starten 1999. Många gästartister och tusentals gästande körsångare från hela Sverige har avlöst varandra under åren. Att en afroamerikansk gästsolist deltagit, har varit standard sedan start. Den svenska gästsolisten tillkom senare, i ett led att locka även de icke-gospelnördiga. Och visst har det vuxit sedan dess. Från 250 körsångare till uppemot maxtaket 400. I år är 370 stycken anmälda, vilka i vanlig ordning laddar upp i Betlehemskyrkan från fredag till finalen i Gävle konserthus på söndag. Publiken har också vuxit från runt 400 i början till uppemot 700 i dag. Det vill säga, nästan fullt konserthus. Gävle gospel bär sig själv genom biljettintäkter och deltagaravgifter.

I år är det Myron Butler från Dallas, Texas som gästar. Är du nere med gospel är en av hans främsta meriter att han ingått i storstjärnan Kirk Franklins vokalistgrupp. Ungefär som att ha arbetat med gud fader själv i de här sammanhangen.

Årets svenska stjärna är Shirley Clamp, som precis som Butler gör debut i Gävle gospel-sammanhang. Hon kommer även bjuda in till några solonummer och vi vågar chansa på att stora hitten "Min kärlek" ingår där.

Nytt i år är också att The Gospel Project, en tretton personer stark gospelkör där alla är från Gävle utom en Ockelbo-bo, uppträder. Här ingår också de ideella arrangörerna sedan start: Hans och Anna Helmerson. De har tidigare gjort inspel under festivalerna, men det var längesedan de stod i fokus vilket de firar under jubileet med hela två egna solonummer. Som lokal gästartist ser vi även Sara Kreft.

Vad är det som får er att upprätthålla glöden år efter år?

– Förutom att inspireras av andra människor bland körsångarna och publiken är det alltid lika givande att träffa den amerikanska gästen och få tränga djupare in i gospelns väsen. Och givetvis få resa till USA och gå på äkta gospelgudstjänster där. Det mänskliga utbytet ger mycket, säger Hans Helmerson.

Hans Spennare har ingen bakgrund i gospel mer än att han lirar den besläktade genren blues, bland annat i sitt nuvarande aktiva band Lobster. Och att han som yngre föll för filmen Blues Brothers, där gospel förekommer.

- Men så såg jag Samuel Ljungbladh då han gästade en konsert i Söderhamn och det var sån fläkt och sväng och tryck och gung. Värmen, glädjen och energin jag sett på Gävle gospelfestival under mina tre år är har gjort mig varm och väldigt rörd faktiskt.