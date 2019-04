Stjärnskott på kyrkorgel kommer till Ockelbo och Österfärnebo i helgen – ”det borde vara omöjligt att spela kyrkorgel, det är det som är så kul”

Tänk dig att du vill bli mästare på att behärska kyrkorgel.

Det finns bara ett eller ett par exemplar av instrumentet i varje stad. Du kommer aldrig äga det instrument som är ”ditt”.

Dessutom: olika exemplar av instrumentet är helt olika. När du kommer till ett nytt ställe kanske du inte riktigt vet vilka stämmor, vilka ljud du har att tillgå. Du vet inte i förväg hur tangenterna känns, och var reglagen sitter.

Men det är just detta som är charmen med att spela orgel, säger Katelyn Emerson.

– Det gör att jag måste resa, och har fått komma till alla möjliga avlägsna platser. Jag är så tacksam för att jag får dela med mig av musiken, säger Katelyn Emerson på telefon från Tyskland.

Katelyn Emerson är en 27-årig amerikanska som beskrivs som ett stjärnskott i sin genre. I helgen kommer hon till Ockelbo och Österfärnebo för solokonserter.

– Jag har uppträtt i Göteborg och Mörrum tidigare. Det blir roligt att se en annan del av Sverige. Det är otroligt inspirerande att komma till små ställen, säger Katelyn Emerson.

Hon brukar hålla till på platser som Manhattan och Notre Dame. Till vardags studerar hon på masternivå i Stuttgart. Tidigare har hon arbetat i en kyrka i Boston, och spelat tillsammans med dess professionella kör.

Hur väljer man att ta denna smala väg inom musiken?

– Jag har alltid velat jobba med musik, det var bara frågan om vilket instrument jag skulle välja. Jag har studerat piano och sång, och tagit en fiollektion (skratt). Orgeln ger mig allt det på samma gång. Man kan fylla en hel katedral med ett enda instrument. Jag älskar det orgeln låter mig göra, säger Katelyn Emerson.

En orgel har massa knappar och reglage, som kopplar in olika stämmor som ”härmar” flöjter, klarinett eller stränginstrument. Den kan ha tre klaviaturer för händerna och har ett för fötterna. Det innebär att man spelar med hela kroppen, och hela tiden balanserar på pallen, säger Katelyn Emerson. En sevärd upplevelse. Därför är hon glad att konserterna kommer att filmas och ”sändas live” via en storbildsskärm längst fram i kyrkorna.

Det är kyrkomusikern Gustav Ödegården-Richter i Ockelbo församling som har tagit initiativ till denna miniturné, som också gör stopp i katedralen i Västerås. Billigt är det inte att få hit henne, därför letade han upp kolleger att samarrangera med.

Eftersom varje orgel är unik, får Katelyn Emerson anpassa repertoaren varje gång. Hon kommer att ta med sig noter för tre timmar, och besluta sig på plats när hon har bekantat sig med respektive instrument, säger hon. Det finns skriftliga beskrivningar av orglarna och hon har gjort en ”kvalificerad gissning” av vilka stycken som kommer att passa.

– Det borde vara omöjligt att ge en konsert på ett instrument som man knappt har övat på. Det är som att uppträda med en person som man inte känner, konstant improvisation. That´s part of the fun, it keeps you on your toes!

”Det är en del av charmen, man får vara på tårna”.

Den helmekaniska orgeln i Ockelbo är byggd 1975, med 37 stämmor och 2584 pipor. Enligt Ockelbos organist Gustav Ödegården-Richter har kyrkan en klang som ger en ”närmast katedralaktig känsla”.

Instrumentet i Österfärnebo är från 1906, och kallas klenod av sin ordinarie organist Martin Andrén. Tillresta organister brukar ”förvånas över orgelns vackra klang, dess varierade stråkliknande stämmor och instrumentala harmoni med kyrkorummet” enligt honom.

Orgelkonserter i helgen

Katelyn Emerson spelar i Ockelbo kyrka på lördagen 13 april klockan 19.

I Österfärnebo kyrka ger hon konsert på söndagen 14 april klockan 18.

Fritt inträde.

Mer info, filmer och grejer: www.katelynemerson.com