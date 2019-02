Sveriges bästa dansbandssångare bor i Gävle: "Fansen planerar sina semestrar efter oss"

Vi ses i studion kombinerad med replokal i centrala Gävle där Expanders Grammisvinnande album "Play That Rock 'N' Roll" från 2017 är inspelat. Samma år blev Tony Westland utsedd av publiken till årets sångare på Guldklavegalan i Malung. Året efter vann gruppen pris för bästa dansband på Grammisgalan och Manifestgalan.

16 februari gjorde bandet sin sista spelning med rutinerade medlemmen Jan-Åke Glavén inför ett fullsatt Parken med 750 personer. Det lär vara rekord för ett enskilt band. Nya gitarristen Jonas Hedlund gjorde då sin första spelning med bandet. Nu är det Gävlebon Tony Westland som tar över stafettpinnen som bandets ägare. Och därmed också blir en slags arbetsgivare som ska betala ut lön till de övriga tre. Expanders startade som ett moget-band, men bestämde sig för att expandera sin inriktning omkring 2012.

– De märkte att det aldrig riktigt lyfte, tog ett snack och frågade sig "ska vi testa det vi egentligen vill göra?". Folk kan ju dansa till vadsomhelst, även country, rock och blues. Vår styrka i dag är att vi inte målat in oss i ett hörn, som vissa andra dansband.

Tony Westland kom med i Expanders 2015 via gemensamma kontakter och bidrog ytterligare till att mejsla fram det som blivit gruppens unika nisch i dans-Sverige. Då hade han inte spelat i dansband på 15 år, sedan han hoppade av Sannex. Expanders bildades i Boden 1987 och har haft ett otal medlemmar sedan start. Som det ofta blir i dansbandsvärlden. Ingen av dagens musikanter är originalmedlem. Så ser det även ut i till exempel Sannex, som tillsammans med Expanders räknas till vad vi kan kalla "The Big Five" inom heltidsturnerande moderna svenska dansband. De är faktiskt inte fler, möjligtvis uppemot åtta max, menar Tony Westland. Vilket också är en förklaring till att samma band återkommer så ofta på dansscenerna i Sverige, 40 år efter kulturens peak, där Gävle inte är undantaget.

– Vi är nog mer kollegor än konkurrenter. Spelställena har minskat markant och vi konkurrerar samtidigt med mer underhållning än någonsin på nätet. Vi får inte heller så mycket draghjälp av media. När det skrivs om dansband förlöjligas vi, säger Tony Westland.

I den andra vågskalen finns banden ur den gamla skolan med ett mer moget sound. Det är nog oftast dessa som icke-insatta får upp i huvudet när de hör ordet dansband. Överlägset störst totalt sett och inom mogendans är förstås Lasse Stefanz, vilka förvisso har en tydlig och rätt tuff countryprägel och även gör regelrätta konserter för lyssnande publik. Expanders är också countryinfluerade, men de går med all respekt inte att jämföra med Lasse Stefanz på något sätt, menar Tony Westland bestämt.

Läs mer: Blixterz är ett av Sveriges mest lovande dansband: "Vi är ett gäng skogsmullar"

Expanders kör turnébussen själva, packar in ett ton ljud och ljus och riggar själva. Sedan väntar tre och en halv timme långt set, med en paus efter två timmars oavbruten dans. Och därefter packa in allt i bussen igen där bandet också sover. Nästa dag bär det av till nästa ort. Vilket upprepas uppemot 120 gånger om året.

– Det finns inga i musikbranschen som jobbar så hårt som dansband. Tiden när man täljde guld är förbi sedan länge. Det ligger jävligt mycket hårt arbete bakom som folk inte vet om. Därför blir jag illa berörd när vissa är snabba med att bespotta det vi gör, konstaterar Tony Westland.

Efter varje set avsätter Expanders också alltid en halvtimma för att "kolla läget" med sin publik.

– Det är en självklarhet att visa vår publik respekt. Vissa planerar till och med sina semestrar efter oss och kan ta sig 30 mil för att se oss. Det är helt otroligt. För det är ju tack vare dem vi kan göra det här.

Nästa gång du ser bandet i Gävle är 22 mars under Parkenmaran. Gruppen ska även spela in en ny platta i Gävlestudion i mars. Förhoppningen är att släppa den till april, deadlinemånad för Guldklave-nomineringar, vilka presenteras på Dansbandsveckan i Malung i juli.