Sveriges främsta Pink Floyd-hyllningsband intar Gävle med världens mest sålda album

När världens största skivdatabas Discogs sammanfattade försäljningsstatistiken för 2018 visade det sig att "Wish You Were Here" gått om "Dark Side Of The Moon" som det mest sålda gamla albumet totalt sett på sajten, där den senare nu innehar andraplatsen. Passande nog för Sveriges främst Pink Floyd-tolkare P-Floyd, som precis är aktuella med turnén Welcome To The Machine, där de framför hela albumet "Wish You Were Here" från 1975. De kommer dock göra det med en twist, som brukligt. Inte minst genom att sammanfoga alla de nio delarna (egentligen uppdelat på öppnings- och avslutningsspåret på albumet) av "Shine On You Crazy Diamond" till en "Monster Shine". Det ska vara första gången den görs i sin helhet. Låten som lär vara en hyllning till den mytomspunne medlemmen Syd Barrett.

– Vi har brutit isär "Wish You Were Here" och satt ihop den. Både med egna versioner och ibland not för not. Vi har ju spelat låtar från plattan sedan 1994 då vi startade så vi kan låtarna rätt bra redan. Vi gör det för att vi tycker det är väldigt roligt helt enkelt. När vi får till det i replokalen är vi oerhört kreativa, säger Jan Stumsner.

När vi snackar Pink Floyd är det svårt att undvika samlarmanin som pågår kring gruppens skivor, merch och memorabilia. Jan Stumsner har fått lön för mödan som den svenske David Gilmour han är.

– Fans och floydianer runtom i Sverige skickar mig saker. Ibland dyker det upp något på posten, som ett plektrum som Gilmour använt. Fantastiskt kul. Det mest värdefulla jag fått var på min 50-årsdag. Ett originalfotografi signerat av Syd Barrett och Pink Floyds återkommande omslagskonstnär Storm Thorgerson.

Han har även i princip fått ett osprättat ex av "Dark Side Of The Moon", som ska vara förstapress. Den stadiga fortsatta efterfrågan på Pink Floyd är ett tecken på att de ständigt hittar nya fans, vilket såklart också spiller över på P-Floyd.

– Många tror nog att vår kärnpublik är män i 50- och 60-årsåldern och det stämmer till viss del. Men det är också otroligt många yngre människor som ser våra konserter, vilket gjorde mig helt chockad först. De kan säga "jag har bara lyssnat på Pink Floyd i fem år", men de är helt lyriska över att se oss. Jag tror det beror på att bra musik alltid kommer vara bra musik. Det finns en anledning till att Mozart och de andra gubbarna spelas än i dag. De gamla rävarna tog sig tid att göra musik. Nu ska allt gå så fort. Jag tror inte du hinner få in musiken i kropp och själ då.

Trodde du när ni startade bandet 1994 att Pink Floyds legacy skulle vara fortsatt så stark ännu 25 år senare?

– Jag har ju förstått att den klassiska rock som Pink Floyd gör är odödlig. Men jag hade skrattat om någon sa att vi skulle ha spelat på Globen, Malmö Arena och Dalhalla, det är helt otroligt. Och jag är otroligt tacksam att jag får hålla på med min stora passion än i dag. Jag tror att anledningen till att vi orkat hålla på så länge är för att vi gör personliga tolkningar av Pink Floyd, i stället för att spela not för not. Jag kommer aldrig kunna spela precis som Dave Gilmour, även om jag övade tolv timmar om dagen. Men jag kan inspireras.

Du känner aldrig att det blir för mycket tribute på scenerna i Sverige?

– Näe, varför ska man inte kunna fortsätta gå och lyssna på de här bandens musik? Det gör vi ju med klassisk musik. Statliga orkestrar spelar hundratals år gammal klassisk musik. Det är ju också en form av covers.

Turnén når även Köpenhamn och Oslo, men förutom gig i England har det inte blivit något internationellt genombrott för P-Floyd. Störst i världen är Aussie Floyd från Australien. De har Pink Floyds gamla manager som sin protegé. Det är svårt att nå ut konstaterar Jan Stumsner.

– Men vi har hållit på längst i alla fall.