100-åriga krigsfilmer parade med modern datorkraft skapar filmmagi – "början på något storslaget"

Den nyzeeländske filmregissören Peter Jackson har med sina mastodontfilmer Sagan om ringen, Tintin, The Hobbit och olika kollaborationer med Steven Spielberg skapat sig ett namn inom den moderna filmfloran.

Han skyr inga som helst medel för att utnyttja ny teknik tillsammans med klassiskt filmberättande.

Den 16 oktober fick Jacksons senaste skapelse ”They shall not grow old” brittisk biopremiär. Och lovorden haglar om dokumentären som visar hur åldrande filmer får nytt liv genom teknikens under.

Gamla journalfilmer från första världskriget får en ny, välbehövlig lyster genom ihärdigt arbete från Peter Jacksons dedikerade team.

Filmen stannar ibland upp och koncentrerar sig på scener på soldater som får en välförtjänt paus från frontens grymheter. Det är vanliga människor bakom krigströtta ögon och finurliga leenden mot kameran. Det är en hisnande filmisk upplevelse att bevittna. Människorna på bilden vaknar till liv, fotot får färg och ett djup som aldrig tidigare bevittnats i historien om första världskrigets grymheter. Att kombinera hundra år gammalt filmmaterial med dagens banbrytande 3D-teknik är smått genialiskt av skicklige Peter Jackson.

Se en BBC-intervju med Jackson här.

I den filmvetenskapliga essäsamlingen ”The Aestethics of everyday life” från 2002 belyser den finske estetikprofessorn Arto Hapaala vikten av att, på ett intellektuellt plan, verkligen försöka förstå den ibland obeskrivliga känslan av att befinna sig på en särskild given plats i den här världen.

Hapaala skriver med ett vaket och nydanande estetiskt öga: ”A place cannot have a sense without perceiving and understanding it”. Det är just det faktum som sker framför åskådarens ögon vid en närmare titt på ”They shall not grow old”. Att komma till insikt att platser faktiskt kan ha en ren och äkta känsla. Det är att ta sig dit som kan vara en svårbedömd och knepig resa med det här utslitna filmmaterialet.

Idag är vår stressade omgivning återgiven i högklassig high defintion och ständigt uppgraderbar med samtidens törst efter nya teknikaliteter som tar oss vidare på internet.

Vi lever i en tid där vi inte ens reflekterar över filmmediet som outtröttligt och konstant bryter ny mark för varje år som passerar och där världens nöjesindustri finns tillgänglig på varje mobiltelefon.

Då och då snubblar vi över rörliga bilder från 1900-talets början. Ofta med rispig bild och ryckig klippning. Ljudet är av låg kvalité och människorna på bilden rör sig märkligt. Under 2010-talet blir vi bombarderade av känslor inför rörliga bilder och där vi omedelbart måste ta ställning till bildens förmåga att trollbinda oss, förflytta oss till en annan tillvaro och stjäla vår uppmärksamhet på bästa och snabbaste sätt. I hundra år gamla filmer tappar vi bort det. På gott och ont naturligtvis.

Men Peter Jacksons ihärdiga filmarbete fortskrider.

”They shall not grow old” kan vara starten på någonting nytt. Någonting spännande för framtida filmprojekt med samma tema och förhoppningsvis något som krossar våra förutfattiga meningar om trasiga filmrullar från förra sekelskiftet. Det finns en upptäckarlust och berättarglädje som blåser friska filmiska vindar genom filmfabriken i väst och där den moderna tekniken bjuder in oss till en värld vi aldrig tidigare tagit del av.

Det kan vara början på någonting oerhört storslaget.

Fotnot. Ingen svensk premiär är just nu planerad för ”They shall not grow old”.

Christian Stjernström

bor i Kungsgården, är disc-jockey, magister i film- och litteraturvetenskap och högstadielärare i Sandviken.