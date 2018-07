Dansföreställning vid Grycken

Korda art in motion har premiär för en ny dansföreställning under onsdagskvällen. "Linda Forsman koreograferar trädgården med attribut: ett segel, en åra, maskindelar i järn, plast, höganäskrus, korgar och kärror som bildar symboliska scener". Dansarna Kerstin Abrahamsson, Linda Forsman och Oliver Mahar uppträder utomhus, i en sensommarträdgård med sjön Grycken i bakgrunden. Detta sker vid Matsesgården, Stigsbo fem gånger under de närmaste dagarna, med start i kväll. Föreställningen heter "Tidsmönster".