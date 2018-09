Direkt, spontant och lekfullt – Esa Toivonen ställer ut mobilteckningar

På Lars Palm har han gjort ett urval av alla dessa skisser, som lagts ut ungefär dagligen under flera år, skrivit ut och hängt upp på galleriets vita väggar. Dessutom visar en projektor en serie skisser direkt på väggen. Och intrycket är framför allt: direkt. Spontant. Lekfullt. Just skissartat. Och inte så värst mycket färger.

"Jag tänkte att utställningen heter ju mobilteckningar, så då valde jag ut bilder med mer fokus på själva teckningen", säger Esa Toivonen.

Exil-Sandvikaren Esa Toivonens konstnärskap har vi i det här området kunnat följa i flera decennier, ända från skarven mellan 80- och 90-tal. Och vi har lärt oss att förknippa det med ett stort, expressivt och lite naivistiskt måleri och med färger. Här blir det en annan sida av honom som kommer fram. Lite färger kommer kanske med, men han har inte jobbat med lager, utan det är mer fokus på linjerna i skisserna.

Men bilderna har också något datamässigt gammalmodigt över sig, vilket jag tänker måste ha att göra med hur själva mjukvaran är utformad. Pixliga linjer och schablonmässiga bakgrunder ger en air från en tid när data sparades på disketter och internet var något man ringde upp med en modem utan att man – egentligen – visste vad man skulle göra där egentligen (och ganska snart loggade ut för att inte få för höga telefonräkningar).

Det ser ut lite som egenutgivna böcker eller informationsmaterial från större föreningar eller mindre företag där man tänkt att något grafiskt material skulle nog pigga upp, do it yourselfigt tidsmässigt någonstans strax innan den fruktade millenniebuggen. Det smyger liksom ofrivilligt in en estetik, eller associationer till en estetik, som stör åtminstone den här recensenten.

Och även om jag inte kan se förbi det så kan jag verkligen uppskatta en del av de här bilderna för vad som finns bakom det. Det serena uttrycket i ett vilande stiliserat ansikte, med rosa schablonfärgkluttar kring, som jag tänker kan få antyda japanska eller kinesiska körsbärsblommor. En man som kämpar sig fram på cykeln trots att det regnar. Och innerligheten och den vardagliga lyckan hos en morfar som är ute med barnvagnen.

Stefan Westrin

är kulturjournalist, litteraturvetare och Gävlebo. Kan karate.

KONST

Esa Toivonen

"Mobilteckningar"

Galleri Lars Palm, Sandviken

Öppnar 29/9

Webbas så fort som möjligt.