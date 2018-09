En blommig myllrande hyllning till vår offentliga konst – finns här några framtida klassiker?

Det byggs massor i Gävle, och kommunen har bestämt sig för att använda en procent av varje byggbudget till specialgjord konst, i, på eller vid bygget. Det så kallade enprocents-regeln har gällt sedan 1998, och fyller alltså 20 år. Grattis till oss som bor och verkar här!

Dock har det saknats ansvarig för den offentliga konsten under en tid, fram till för två år sedan då Björn Norberg anställdes.

Men nu är det sprutt. 41 eller 42 konstprojekt är i olika stadier av genomförande på skolor, förskolor och andra byggnader, enligt intendent Björn Norberg.

När offentlig konst ska beställas sker en upphandling, där intendenten letar efter rätt konstnär i hela landet, i samarbete med de som ska använda den nya byggnaden. Det innebär att denna utställning blir en liten provkarta över en räcka skickliga nutida konstnärer av nationell klass.

Utställningen ”Konsten som vi (snart) äger tillsammans” vill berätta om tio av de verk som är på gång att ta plats där vi alla kan se dem. Alla av konstnärer som verkar i Gävle under hösten.

Den som vill veta hur den konsten kommer att se ut blir emellertid besviken, ska sägas. För det mesta är ännu inte klart. De flesta konstnärer visar andra grejer, som också är sevärda.

Som Backa Carin Ivarsdotter, som jobbat med konst i nya Citybanan i Stockholm. I Gävle ska hon göra konst åt ett nytt hus på Stigslundsskolan, som här visas i modell.

Stockholmaren Nacho Tatjer använder skräp och fådda färgslattar i sin konst. Han ska göra ett verk åt Gästrike återvinnare. På denna utställning visar han bland annat ”Sunset from the bridge of desires”, en kul kitschig ljusslinga av ketchupflaskor.

Catti Brandelius kommer att vara representerad i Konserthuset med ett fotografi av sig själv som Evert Taube. En blinkning till ett gubbigt musikarv. På denna utställning får vi se ”Livet som teater”, ett fotoprojekt med personer i likadana kläder, som delar delar av sina personligheter, och skapas i relation till varandra.

Bra matig folder finns, som gör utställningen begriplig.

Framöver önskar jag också en rundtur i kommunen, där nytillkomna konstverk visas och förklaras av Konstcentrum.

För hur bra den här utställningen än är, så ska konsten såklart upplevas i sitt sammanhang. Jag vill exempelvis klappa och klättra på Matti Kallioinens ”Eftervirvel”, som står på förskolan Norrskensgården i Andersberg och visas i modell på utställningen.

Och jag tror att många Gävlebor är lika stolta som Konstcentrum själva över att konsten på riktigt har en plats i denna kommun.

Utställning

”Konsten som vi (snart) äger tillsammans”

Gävle konstcentrum, 15/9 till 28/10

Curator: intendent Björn Norberg