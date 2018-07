En sista cigg

Han är arg på mig. Det är nog första gången. Jag vet inte riktigt varför. Om det var för att han inte fick den extra frukten han bad om. Eller om det var för att han inte tyckte om middagen. Eller var det för att jag inte skjutsade honom till bussen, trots att det var kallt ute?

Jag vet egentligen varför. Det är inte jag. Men det är så mycket lättare att rikta ilskan mot mig, som står precis framför honom. Mig som han kan ta på, undvika ögonkontakt med och vägra att tilltala även om han måste ha medicin och jag är den enda personalen på plats.

Det är svårt att inte le lite åt det. Ett skevt, bitterljuvt leende som inte når hela vägen upp till ögonen. Jag tänker ofta att det är så här min mamma måste känna ibland.

"Sov gott, ses i morgon!" ropar jag efter honom när han rusar uppför trappan. Jag ser att han börjar vända på huvudet för att svara, men kommer på sig själv och fortsätter uppåt. Jag ler mitt skeva leende.

Klockan slår tolv. De andra säger god natt. Jag låser och larmar, ser till att jag tagit rätt nummer på mobilen och släcker lamporna på vägen upp.

Det har ändå varit en lugn dag. Jag har hunnit bädda och kan lägga mig på sängen direkt, ta upp boken och sjunka in i den främmande världen mellan pärmarna medan ljuden sakta avtar omkring mig. Någon går på toaletten. Någon knackar på en dörr längre bort, ett kort samtal förs och dörren går igen. Stegen ekar och nästa dörr smäller. Lås vrids om.

Tjugo sidor in är det knäpptyst. Jag lägger ifrån mig boken, går in i badrummet och borstar tänderna. Ansiktet som tittar tillbaka i spegeln är slitet. Mörka ringar under ögonen, ögon med den där mandelformen de får när sorgen smyger sig på.

Jag spottar. Skummet virvlar ner i avloppet och jag passar på att dra bort dammet med lite papper. Larmet och jobbnyckeln läggs på boken, mobilerna sätts på laddning. Jag sneglar på klockan och räknar till fem timmars sömn innan det är dags för frukost, kryper ner under täcket och somnar så fort huvudet landar på kudden.

Det brölar. Jag vet inte om just den frekvensen ska vara den bästa för att väcka folk, men den funkar. Handen hittar lampknappen av sig själv och jag drar på mig kläderna. Larmet fastnar i håret men jag struntar i det, går över till dörren och kikar genom titthålet.

Låset klickar. Dörren öppnas och han tar ett steg bakåt. Han har händerna i shortsens fickor. "Förlåt. Jag vill röka."

Jag nickar. "Jag ska bara hämta min tröja."

Vi går ner tillsammans, jag larmar av och släpper ut honom. Det ser redan ut som att han röker, trots att han bara andas. Elden från tändaren speglas i de mörka ögonen. Han drar ett bloss och sjunker ned mot väggen.

Jag väntar lite. Tar upp telefonen, försöker hitta bra formuleringar att skriva in i dokumenteringen senare, lägger ned telefonen. Musik går i gång utanför och ett stort rökmoln försvinner upp och förbi fönstret.

Jag väntar lite till. Musiken går över i en ny låt. Jag sneglar på telefonen, reser mig och stänger dörren försiktigt så att den inte går igen bakom oss. Jag sjunker ned bredvid honom, någon meter ifrån, och ser upp mot himlen. Jag ser hur han drar med tröjärmen över ögonen men säger ingenting.

Musiken fortsätter. Jag förstår inte orden, men det gör ändå ont i hjärtat.

"Förlåt", säger han till slut.

"Ingen fara", svarar jag.

"Du vill sova." Han drar ett djupt bloss och blåser upp röken mot stjärnorna.

"Nej då. Jag får sova sen. Du får väcka mig när du vill." Jag ler mot honom och får det minsta av leenden tillbaka. Alltid något. "Vill du inte sova?"

"Nej. Kan inte. Mycket svårt." Han drar ett sista bloss och askan faller ned mellan hans fötter.

"Varför?" Jag följer fimpen med blicken när han snärtar i väg den.

"Tänker. Mycket rädd …" Han kramar om sina knän. "Sverige … mycket bra. Men jag kanske inte stanna."

Vi blir tysta. Jag flyttar mig närmare och lägger armen om hans axlar. "Det vet du inte än. Du kanske får stanna. Vi får se. Men du måste försöka sova, äta, gå i skolan. Vi hjälper dig. Alltid."

Han nickar och lutar sig närmare. Musiken fortsätter eka över gården. De vita puffarna från vår andedräkt blandas och stiger uppåt.

"Titta!" Han pekar framför oss. "Sno …"

"Va?" Jag tittar upp och ser de vita flingorna som sakta dalar mot marken. "Ja, snö …"

"Sn… ö? Snö?" De fastnar i hans svarta hår och jag nickar. "Snö."

"Vi får göra en snögubbe i morgon." Jag börjar skratta när han tittar oförstående på mig. "Jag visar dig i morgon. Men nu är det god natt."

Han nickar, vi reser på oss och går in. I hallen får jag en lång kram innan han försvinner uppför trappan. Jag ler mitt skeva leende och får syn på mig själv i fönstret. Den här gången når det ögonen.

Nicolina Palmcrantz

