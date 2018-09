Filmteam från Los Angeles gör syskondrama i Tierp-skogarna

En mamma med två söner som inte har fått växa upp tillsammans. En dödlig sjukdom, och vägen till ett syskonskap. Det är ingredienserna i ”I wanted our summer”, en film som just nu spelas in av ett gäng vänner som lärt känna varandra på ett universitet i Los Angeles.

– Det är en film som kan få folk att inte fokusera så mycket på småsaker. De karaktärer som blir kvar får ett uppvaknande, de måste försöka göra det bästa av livet.

Det säger Angelica Wesslander, 24. Hon är uppväxt i Västland utanför Tierp, och flyttade till LA för att plugga kommunikation, ekonomi och ledarskap. På samma universitet, Loyola Marymount University, finns en utbildning i filmproduktion, som flera i teamet pluggade. På den vägen är det.

”I wanted our summer” utspelar sig i LA och norduppland. Angelica Wesslander har letat upp natursköna ställen att filma på, och några inomhusmiljöer som får agera USA. Till exempel bion i Tierp, som lika gärna hade kunnat ligga i staterna, enligt henne.

– Det är så fin miljö här. Det är kul att kunna visa upp det och förhoppningsvis får det positiva efterföljder. Jag tror att bygden mår bra av att det händer saker, säger Angelica Wesslander.

Teamet har filmat i tre veckor. När vi ses håller de på med en känslig scen på en brygga vid Strömabadet utanför Tobo.

Kameran är supernära karaktären "Felix" ansikte, när han för ett inre samtal med sin mamma. Hennes del av samma scen ska spelas in i LA senare och korsklippas.

Felix spelas av blott 15-åriga tysken Paul Euser, lillebror till långfilmsdebuterande regissören Jordan Walker. Bröderna har delvis samma historia som i filmen. De är uppväxta på var sin kontinent och har fått hitta sin relation när de blivit stora.

– Jag skrev rollen för min lillebror. Det var inte helt självklart att han skulle spela, men nu är jag glad att jag valde honom, han har verkligen överraskat mig (he blew me away), säger Jordan Walker.

Detta är en perfekt plats att spela in en film. Och alla här har varit extremt stöttande

Det geografiska avståndet har gjort deras relation speciell.

– Men temat är universellt. Folk i dag flyttar mycket och har globala relationer med familjemedlemmar. Filmen handlar om hur sökandet efter samhörighet utvecklas över tid, säger Jordan Walker.

Han är glad att få spela in i norduppland. Här respekteras naturen och lämnas relativt orörd, uppfattar han, och platsens atmosfär knyter an till karaktärerna.

– Detta är en perfekt plats att spela in en film. Och alla här har varit extremt stöttande, säger Jordan Walker.

I oktober samlas teamet i Kalifornien för att fortsätta filma. Sedan vidtar det långdragna redigeringsarbetet. Angelica Wesslander hoppas på att kunna visa filmen på Tierps bio sommaren 2019. Sedan ska de försöka komma med på festivaler, och förhoppningsvis hitta ett produktionsbolag som vill distribuera filmen.

Budgeten är vansinnigt låg, en bit under 100 000 kronor. Det är svårt att förstå hur man ens kan frakta ett sjumannateam fram och tillbaka för den pengen, plus mat, husrum och teknisk utrustning, med mera.

Men det har gått genom att folk har ställt upp.

Ska du göra fler filmer?

– Det får framtiden utvisa. Jag har precis tagit examen, och nu ska vi först få den här klar. Jag är mest intresserad av projektledning och HR och sånt där, säger Angelica Wesslander.