Fredrik Björkman: Folkteaterns nya ser ut att bli en stark och magnifikt sorgsen historia

– Jag stod på andra raden och skrek rakt ut. Vi kände ’Nu ser vi en död mans verk’. Intensiteten bara ökade och ökade på scenen, i en obarmhärtig rörelse. Jag får fortfarande ilningar.

Det säger dansaren Francoise Fournier, som gick på urpremiären av koreografen Per Jonssons föreställning ”Rivers of Mercury” för precis 20 år sedan.

Kvällen före premiärdatumet hade han tagit sitt liv, 42 år gammal. Ensemblen var i chock – en stor konstnär var plötsligt borta. Alla hade sett att Per Jonsson inte mådde bra, men varför skulle det bli så här? Premiären sköts upp en vecka, sen körde man.

Francoise Fournier hade jobbat med Per Jonsson 1987, i uppsättningen ”Den leende hunden” – bland annat just här på Folkteaterns scen där hon nu repeterar en föreställning om hans minne.

Hon var ett år äldre än han, och minns en fantastisk koreograf.

– Han var otroligt entusiastisk, rolig, krävande. Hans ork sinade aldrig, säger Francoise Fournier.

Var han ett geni?

– …han var geniförklarad av många. Han var en fantastisk stor konstnär, unik i sin stil. Hans dans var som musik, säger Francoise Fournier.

Men Per Jonsson brottades också med psykisk ohälsa och frågor om identitet. Han kunde sitta med solglasögon och gömma sig i ett hörn av replokalen. Han kunde försvinna utomlands en månad, okontaktbar.

De som jobbade med honom såg hur han mådde. Det var bara så det var, han var en skör konstnär och fick hållas.

Om han hade fötts några decennier senare hade han förmodligen sluppit att må så dåligt, tror dansaren Francoise Fournier. Både psykisk ohälsa och homosexualitet har i rask takt blivit mindre skambelagt. Numer är det vanligare att medmänniskor vågar ställa frågor till den som mår uppenbart dåligt.

Å andra sidan. Tänk på ” Avicii”, Tim Bergling, som tog sitt liv i våras när livet snurrade för fort kring honom och omgivningen inte tagit hans signaler på allvar. Kanske har det inte blivit så mycket bättre för offentliga personer ändå.

Varför orkade Per Jonsson inte mer? Var det prestationsångesten som tog hans liv, rädslan inför premiären? Hur mycket spelade hans tankar kring identitet in? Det kommer vi aldrig att få veta.

Här finns en fin video om Per Jonsson

Per Jonsson föddes 1956 i en lantbrukarfamilj i Hyttebo utanför Färila, Ljusdals kommun. Enligt Folkteaterns regissör Mattias Brunn kände sig Per Jonsson aldrig mobbad som barn, trots att han var annorlunda. Han gillade att gå i klänning, och han lekte helst med tjejer.

Via fiolmusiken kom han till Stockholm där han upptäckte dansen. Hans dansstil var unik, karriären snabb. Snart var han en banbrytande koreograf. Genombrottet med Schakt 1983 beskrivs som magnifikt.

”Rivers of Färila” är ett kollage av berättelser. En teaterföreställning där de fem skådespelarna dansar, berättar med både kropp och ord.

Den tämligen nybakade skådespelaren Anders Jacob från Gävle har en av rollerna.

– Det känns lyxigt att komma in i en produktion som är inspirerad av en så stor koreograf. Det är en väldigt levande text, säger Anders Jacob.

I föreställningen återberättar han bland annat släktingars minnen om Per Jonsson, och han fascineras över hur bra manuset skiljer på olika sociolekter.

Folkteaterns konstnärliga ledare Mattias Brunn regisserar och har skrivit manus. Berättelsen bygger på ett journalistiskt arbete där han har intervjuat ett 30-tal personer som kände Per Jonsson. Släktingar, kolleger, branschfolk, vänner. Deras minnen har bakats samman till tio rollkaraktärer, som tillsammans blir till minnet av en stor liten man.

Det är ekot av en människa.

– Jag gör inga anspråk på att ha gjort en dokumentär föreställning, det vore förmätet. Det här är min bild av minnet av Per Jonsson hos de människor som är kvar, säger Mattias Brunn.

Lördag 1 december sker urpremiären av ”Rivers of Färila”, exakt 20 år efter premiärdatumet för ”Rivers of Mercury”. På gymnasiets scen i Ljusdal, så nära Per Jonssons föräldrahem man kunde komma. Med sörjande släktingar och gamla vänner närvarande i salongen.

Det ser ut att bli en gripande föreställning. Mina ögon var icke torra efter att ha sett blott ett par fragment av föreställningen under en repetition i veckan.

”Rivers of Färila”

Titeln anspelar på namnet på Per Jonsson sista föreställning, som han själv inte fick se. ”Vad är det som strömmar från Färila?”

Manus och regi: Mattias Brunn.

Koreografi: Carl Olof Berg

På scenen: Görgen Antonsson, Francoise Fournier, Anders Jacob, Björn Johansson, Magnus Samuelsson, Cecilia Wernesten.

Premiär på Slottescenen i Ljusdal 1/12. Sedan kommer föreställningen till Gävle och Sandviken.