Fyra unga glada engelska konstnärer på Kulturkiosken – den otäcka berg-och-dalbanan är bäst

För tio år sedan kom ett litet gäng med konststudenter från en konstskola i England på tre veckors utbyte till Gävle konstskola. Nu är de etablerade konstnärer och några av dem kommer tillbaka för att visa vad de kan.

Det är hög klass på denna utställning, som gott och väl får plats i Kulturkiosken på fängelsegården.

Mest är det tavlor, där Caroline Carty och Alfie Sheppard sticker ut. Den förra är extremt skicklig med blyerts. Hon har ritat två bilder som ser ut att vara fotografier från mitten av 1900-talet. På den ena bilden endast damer runt ett bord, på den andra endast herrar. Båda sällskapen verkar ha samlats för att umgås en fredagskväll. Men vänta! Alla damerna är samma person, och alla herrarna är samma person, med pipa och allt. Fast i varsin ram mötas de tu aldrig.

Ännu fler frågor väcker Alfie Sheppards 28 små bilder som föreställer mest vattentorn och även andra byggnader i olika grader av sunkighet.

Han har också en fascinerande installation i ett mörkt hörn av den ruffiga lokalen. Det är som en modell av en berg- och dalbana i fackverk av trä. Men det finns inga vagnar. Högt upp i luften slingrar sig istället en gångbana. Där kan man för sin inre syn se oss små människor vandra runt runt i en evighets-åtta. En skarp lampa belyser den otäcka konstruktionen och kastar en skarp skugga på väggen.

De unga konstnärerna är glada och härliga på pressvisningen. De tycker att det är kul att vara tillbaka i Gävle. Vistelsen här var lite av en vändpunkt för flera av dem, säger de.

– Det var avkopplande att vara i Gävle. Vi jobbade dygnet runt utan att bli störda. Hemma satt vi bara på puben med våra kompisar, säger Heather Marshall med ett skratt.

Under denna återträff besöker de också konstskolan, och deras gamla lärare Christopher Summerfield håller en lektion.

– De flesta stora konstskolorna har internationella utbyten. Det är jätteutvecklande att träffa folk från andra länder, säger Jens Salander, initiativtagare till utbytet och lärare på konstskolan både då och nu.

Utställning

NRW/GVL (utläses Norwich/Gävle)

Före detta elever från konstskolan Norwich university of the arts: Alfie Sheppard, Caroline Carty, Heather Marshall och Victoria Harris. Plus deras gamla lärare Christopher Summerfield.

Galleri IDKA/Kulturkiosken, på fängelseområdet. I samarbete med Gaffel och Konstfrämjandet.

Vernissage lördag 8 september, pågår till 7 oktober.