Kallifatides nya bok är inte så bra som det påstås

Delvis hänger det samman med att jag ogillar att man bearbetar eller skriver om den kanske bästa litteraturen vi har. Det är ju egentligen en omöjlig uppgift. Samtidigt är det förstås svårt att dra en gräns mellan sådana "förbättringar" och rena översättningar. De senare kommer vi inte ifrån. Tiden tvingar ju fram ny tolkningar.

Men gör man om ett versepos till en modern roman handlar det förstås om stora ingrepp. Det blir ju fråga om en helt annan berättarteknik och poesin förvandlas till prosa.

Nu finns för all del stommen av Homeros 16 000 verser och 24 sånger kvar i Kallifatides bok. De stående epiteten kan anas, formelverserna antyds och liknelserna är kortade och moderniserade men förebilderna skymtar.

Kallifatides har ju genom åren fått mer beröm för sin stil än kanske någon annan nu levande svensk författare. Och stilen räcker förstås långt också i denna bok.

Kallifatides har ju genom åren fått mer beröm för sin stil än kanske någon annan nu levande svensk författare. Och stilen räcker förstås långt också i denna bok.

Homeros skildrade ju det som hände under krigets tionde och sista år. Kallifatides skapar en egen ramberättelse när han går in i det andra världskrigets sista år och skildrar en by i Grekland som ockuperas av tyska trupper. Engelska plan försöker slå ut dem och fäller bomber över byn.

Skolbarnen flyr då med sin lärarinna till en grotta i närheten. Där återberättar hon Iliaden för eleverna. De båda krigen parallellkörs alltså. Varje gång planen bombar söker de unga och lärarinnan skydd i grottan där hon återger nya sånger för dem.

Hennes berättelse för de unga känns dock mer som en skriven text, tycker jag, som om hon högläste ur Kallifatides roman. Jag har alltså ingen känsla av att vi hör hennes röst, inte som om hon satt vid en lägereld och berättade med egna ord.

Hon följer verseposets brutala handling och stridsscenerna är lika utförliga. Det är förstås meningen att vi ska gripas av avsky och ta avstånd från våld och krig. Det är också vad Kallifatides hävdar, i ett efterord. Iliaden är, menar han, den starkaste antikrigsdikt som skrivits. Själv blir jag så äcklad att jag då och då hoppar och bläddrar. Jag klarar inte alla dessa krossade skallar, rinnande inälvor och genomborrade bröst.

Och till slut gör mig den mordiska katalogen misstänksam. Det finns för mycket manbarhet och mod i Homeros beskrivningar, ja en beundran för hur hjältarna rätt kan hantera lans och svärd och sprätta upp sina motståndare.

Gudarna är borta i romanen. De styr inte och ingriper inte heller i förloppet som hos Homeros. Därmed stryker Kallifatides under att krig inte är något som påtvingas människan av högre makter, vi kan själva lägga ner vapnen om vi bara väljer det.

Författaren är tillbaka i den miljö där han slog i genom, i en liten ort i Grekland, underbart skildrad i tre tidiga romaner. Här berättar han också om tillvaron i byn men nu är det försöken att få livet att fungera också under ockupationen som står i centrum.

De konfrontationerna återges länge nedtonat, nästan stillsamt, som en kontrast till det enorma övervåldet och den våldsamma dramatiken i Homeros verk. Men till slut blir det som händer på den sentida scenen också mycket blodigt.

Dan Sjögren är en snäll journalist som aldrig använt skjutjärn. Kritiker och journalistutbildare. Lever helst sitt liv på en liten ö på Västkusten.

Ny bok

Slaget om Troja

Theodor Kallifatides

Bonniers