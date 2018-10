Ny barnbok: Underfundigt om att sluta sopa saker (monster!) under mattan

En dag upptäcker nämligen barnet i boken att det sitter ett monster på köksbänken just när pappan ska rosta bröd. Ett ganska litet monster är det. Pappan säger ingenting men lyfter monstret i nackpälsen och slänger in det under mattan i vardagsrummet.

Där hamnar även grus, damm, drakar och annat oknytt som föräldrarna inte orkar ta tag i.

Föräldrarna tycks nämligen på riktigt tro att saker och ting försvinner om de inte låtsas om dem. De strutsar helt enkelt. Syns inte – finns inte.

Högen under den röda mattan blir större och större, den rör på sig och morrar. Familjen trycker sig längs väggarna när de måste gå igenom vardagsrummet. Men föräldrarna fortsätter ändå att ta fram sopborsten i tid och otid.

”Vilken björn? Jag ser ingen björn. Den är borta nu”, säger pappan.

Så till slut får barnet nog och lyfter på mattan.

Föräldrarna – och läsarna – drar efter andan. Vad ska hända nu?

Sara Lövestam skriver rakt och enkelt och med mycket humor. "Under mattan" är hennes bilderboksdebut". Tidigare har hon kommit ut med romaner för vuxna och ungdomar och flera grammatikböcker. Senast recenserades hennes ”Grejen med ordföljd” här på AB Kultur.

Per Gustavsson, författare och illustratör, är desto mer rutinerad i bilderbokssammanhang. Mest känd är han kanske för sina böcker om hur prinsessor och prinsar gör. Förra året blev han dubbelt Augustprisnominerad för ”Om dagen tar slut” tillsammans med Lisa Hyder och ”Den förskräckliga historien om lilla Hon” tillsammans med Lena Ollmark. Hans bilder är förenklade och detaljerade på samma gång.

"Under mattan" är rolig, lite småspännande och har tydlig sensmoral. Ett extra plus för att barnet i boken får vara den förståndiga i familjen och säga åt sina föräldrar att skärpa sig.

Johanna Hejdenberg

är reporter på AB. Har jobbat i barnbokhandel. Matte till mopsen Ooops.