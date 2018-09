Ny Muminpjäs omfamnar den annalkande katastrofen – en nystart är det bästa som kan hända

Dagens Nyheters Kristoffer Örstadius har tagit fram hårdfakta i väljarnas viktigaste frågor under vinjetten Fakta i frågan. Han visar att trots en stor invandring går det bra för Sverige. Allt fler utlandsfödda får jobb, med undantag av gängskjutningar är brottsligheten lindrig – och ekonomin mår bra. Det luktar Stora journalistpriset lång väg.

Trots fakta finns starka krafter som vill påstå att fosterlandet står mitt i en katastrof, en systemkollaps.

Dessa rädda människor är som en av Mumindalens mest tragiska figurer, Filifjonkan. Hon oroar sig alltid för katastrofen, även om himlen är helt blå.

På detta tänker jag under förhandstitten av Skottes musikteaters nya föreställning "Filifjonkan som trodde på katastrofer".

Men så politiskt är inte valet av pjäs, enligt ensemblen.

– Vi är två muminfreak helt enkelt, och vi märkte direkt att den här texten är bra, säger Sara Fridholm som spelar Filifjonkan.

Mats Jadin spelar Gafsan, och pekar på att det finns många djup i karaktärernas relation.

Bra val av pjäs. Muminälskare finns det gott om.

En sensmoral är att när katastrofen kommer så är den ganska välgörande. Fru Filifjonk håller så hårt i alla sina ägodelar så att knogarna vitnar. Men när stormen blåser bort dem inser hon att det är en befrielse.

Det blir förstås musik också. Filifjonkan på dragspel och Gafsan spelar fiol med långa svarta damhandskar!

Mats Jadin är tämligen magnifik i sin kostym. Men fotografera får vi inte. Det är hårda bud från Finland för den som vill sätta upp Mumin. Kostym och rekvisita granskas och godkänns av rättighetsinnehavarna innan det blir tal om premiär. Och endast sanktionerade pressbilder får publiceras.

När Skottes skickade en första omgång bilder fick de ett stramt svar: please use another nose. Lösnäsorna var för små.

Det är lite roligt, om man betänker att Tove Jansson själv förhöll sig fritt till sina bilder. I boken "Hur gick det sen" har Gafsan en lång fyrkantig näsa till skillnad från i uppsättningen. Karaktären Stinky kan se ut lite hur som helst. Till och med Muminhuset finns i tre helt olika skepnader. Tove tillät världen att vara lite som den vill.

Jaja. Det är naturligtvis en god tanke att anstränga sig för att Muminarvet inte ska vattnas ur.

Filifjonkan har premiär på lördagen.

Skottes musikteater är beskaffad som så att de har åtta föreställningar rullande på repertoaren, just nu. När en förskola eller ett bibliotek beställer en show packar de rekvisitan och kör.

Under hösten återkommer deras pjäs Den lilla mullvaden som ville veta vem som hade bajsat på hans huvud, och Flickan i trädet. På Allhelgona spelar de för tredje året i rad Adjö herr Muffin, om ett marsvin som dött, i Det eviga livets kapell på Gävle Skogskyrkogård.

Skottes får också besök av teatergruppen IMBA, som ger "Bockarna Bruse", och Teater DaCapo som spelar "Mina & Kåge".

Teater

Skottes musikteater: "Filifjonkan som trodde på katastrofer", baserat på Tove Janssons berättelse, manus Lucia Cajchanova (Dramatens uppsättning av samma pjäs var mycket hyllad).

Lokal: Spegeln, Gävle.

Fullständigt program på www.skottesmusikteater.com