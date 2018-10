Ska konsten vara i fina salonger eller i hårsalonger? Här är två bra initiativ att visa konst där folk är

De två utställningarna som öppnar denna vecka har extremt olika kynne, men samma mål: att uttrycka sig konstnärligt där människor finns.

Den ena utställningen är svarta fotografier av arbete på Bomhus Folkets hus, den andra är pastelliga glittriga akryler av änglar – på en hårsalong.

”Folk går inte på utställningar.”

Så citerade jag konstnären Bessie Dammert-Wilcke förra veckan, från en pressvisning hos den fina men åldrande föreningen Gävle konstgrafiker.

Fem små ord som är alltför sanna.

Samtidigt lever vi i en gyllene era för bilder, nu när alla människor har en apparat för framställande och betraktande av bilder i fickan.

Man ska passa sig för att påstå att konsten riskerar att dö bara för att det är glest på gallerierna och konstföreningarnas medlemmar har grått hår.

Så utställningar som dessa två är nog inte ett sätt att rädda bildkonsten undan sotdöden. Men de är kanske exempel på vart utvecklingen är på väg.

Bomhus Folkets hus har inte någon lämplig lokal för en fotoutställning. Men det struntar man i, och kör ändå.

Utställningen "Himlens mörkrum" som bygger på bilder av Jean Hermanson öppnade i måndags, i en korridor. Bilderna får inte full rättvisa i och med trånga utrymmen och tveksam belysning, vilket bland annat syns på min kassa bild. Men det är det värt, för Folkets hus i Bomhus har många besökare.

Några av bilderna är overkligt bra. De visar stolta skitiga vackra industriarbetare som inte kröker rygg trots sina villkor. Bilderna är tagna för några decennier sedan, men för tankarna till villkoren i fjärran länder. Som bilden på en radda arbetare som sover tillsammans på något slags bord under sin rast. Detta är ett Sverige som inte längre finns, men som många fortfarande minns.

Fotografen Jean Hermanson dog 2012. Han var en av landets bästa dokumentärfotografer och borde vara mer berömd.

Utställningen har kommit till tack vare hans unga assistent Nils Petter Löfstedt, som fick arbeta med några av Hermansons fotoprojekt. Han har letat upp och besökt några av de tidigare anonyma personerna på de svarta bilderna, och knutit ihop cirkeln med nutida porträtt av de åldrade arbetarna.

Genom dokumentär video får vi också stifta bekantskap med de bägge fotograferna, och storyn blir komplett.

Den andra utställningen heter "Komma hem", och öppnar på salongen Sotlugg & Linlugg på lördagen. Kreatören Jessika Jarl är uppväxt i Gävle men har inte bott här sedan tonåren. Hon målar för att hon måste säger hon. Bilderna blir till intuitivt, det är många fiskar och änglar – båda andliga symboler.

Och så är det mycket glitter.

Det är naiva lättillgängliga bilder. Skarpa kontraster, härliga färger och många ansikten och djur. Bilderna heter för målgruppen relaterbara saker på engelska, som ”Should I stay or should I go” eller ”It´s a djungel out there”.

58 tavlor har Jessika Jarl knött in i en lokal som redan är belamrad.

Det är lite gonzo över det. Jessika Jarl bara kör. Trycker in sin konst mellan en hårtork och en reklambild för någon hårprodukt. Skön attityd.

– Jag tror många skulle känna en press om de skulle besöka ett galleri. Dom säger ”jag vet inget om konst”. De tror nog att man är tvungen att tycka något, säger Jessika Jarl.

Det tror jag också.

Men massor av folk kommer att se hennes bilder – och tycka något om dem – till skillnad från en del utställningar i stadens "fina salonger".

Jenny Nordqvist som driver hårsalongen hintar om att det kan bli en fortsättning på galleriverksamheten. Härmed utmanar jag henne att även visa ”svårare” konst i denna folkliga salong.

Två utställningar

Bomhus Folkets hus: "Himlens mörkrum", arbetarporträtt av Jean Hermanson. 8-19 oktober.

Salongen Sotlugg&Linlugg: "Komma hem", akryl av Jessika Jarl. Vernissage 13 oktober, pågår till 13 december. Fast utställningen är redan på plats.