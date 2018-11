Testa dig själv – klarar du fem rätt i AB kulturs Berglins-frågesport?

MÖRV! Med den kanske lite vaga rubriken marknadsförde vi torsdagskvällens författarsamtal med tecknaren/satirikern Jan Berglin.

Vad är då detta MÖRV? Det är den extramånad som Jan och hustrun Maria Berglin knött in mellan november och december – alldeles precis just nu alltså. Jag har tänkt att MÖRV är ett bra ord för känslan när man aldrig får se dagsljus och kall fukt kryper in under linningen hur man än gör.

Janne hade med sig en definition av MÖRV som var lång, snårig, detaljerad och rolig. Eftersom undertecknad inte hade möjlighet att anteckna minns jag bara att MÖRV bland annat innefattar att kaffefiltren var slut och man blir sugen på att anlägga en brand.

Jan Berglin visade att han är en fantastisk historieberättare även muntligen – nån som är förvånad? När mina frågor var slut fortsatte han att leverera små finurliga historier från livet. Han samlar på dem, bland annat i en lång lista med anteckningar i telefonen. Vissa hamnar i en serie, och annars är det lika bra ändå tycker han.

Jan och Maria Berglin samlar också på härliga roliga namn. Gärna sådana som liksom låter som poesi, som Gunvor Goffe och Henny Hyppel. De klipper ut ur tidningar och klistrar upp på papper.

I serien har de ju en förkärlek för krystade tagna efternamn, den strävande medelklassen som vill vara unik.

Därför fick kvällens publik komma med egna förslag på "Berglinska" namn. Här är en lista med publikens påhitt:

Jotugg

Botterflinga

Granskog

Snapgilla

Moppeåker

Pjäxgård.

Det sistnämnda utnämnde Janne till favorit – "det sitter bäst". Kanske kommer det att hamna i en serie.

Publiken fick också fylla i en frågesport och vinna en bok. Vinnaren hade fyra rätt, klarar du också det? Svar längst ner, håll för!

1 Vilket år började ”Berglins” publiceras?

A: 1985, B: 1989, C: 1993

2 Vilken tidning var först att publicera ”Berglins”?

A: SvD, B: Ergo, C: AB

3 Vad heter Janne och Marias Jack Russel-terrier?

A: Smockan, B: Fido, C: Stisse.

4 Vilket ord passar bra för att beskriva en whiskey, enligt en klassisk teckning?

A: Mrutt, B: Mörv, C: Brööl.

5 Vem är kaos granne med (enligt förra årsbokens titel)?

A: Flakmyrs, B: Mjättervalls C: Bjällermalms.

Vinnaren var Maria Lindgren, som hade alla rätt förutom att hon trodde att Arbetarbladet var först att publicera Berglins. Vi är hedrade, men rätt svar är studenttidningen Ergo i Uppsala.

RÄTT SVAR: A, B, A, A, C.