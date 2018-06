Tierp lånar flest böcker

I Tierps kommun bor de flitigaste biblioteksbesökarna i Arbetarbladet-land. Det visar siffror från Kungliga biblioteket som nyhetsbyrån Siren sammanställt. I Tierp gjorde varje medborgare i snitt 5,9 lån på bibblan under 2017. Sett till hela riket är det dock bara något högre än snittet, som ligger på 5,8 lån per person. I Ockelbo och Sandviken lånades det 5,5 böcker per person, i Hofors 5,4, och i Gävle bara 4,8, vilket placerar Gävle på 217:e plats av totalt 295 kommuner. Tierp hamnar däremot på plats 141 på samma lista.