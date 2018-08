Unikt material: Här är Erskines egna skisser på glömda pärlan i Skutskär

Förra veckan kunde vi presentera en bortglömd arkitekturpärla i Skutskär: den före detta kappfabriken Larella, ritad 1950 av Sveriges kanske mest uppskattade arkitekt, Ralph Erskine.

Gensvaret från läsekretsen har varit massivt. Detta hus är älskat av Skutskärsborna, många är stolta att de har ett Erskine-hus på sin ort.

Läs mer: AB kultur upptäcker ”okänd” pärla av stjärnarkitekten Ralph Erskine

Larella-fabrikens utformning visar en framtidstro och ett självförtroende, typisk för ambitiösa fabrikörer kring 1950. Det säger tidigare arkitektläraren, numer dito forskaren på Chalmers, Magnus Rönn:

– I en till synes väldigt vardaglig industrimiljö fanns det en byggherre med estetiska ambitioner som ville gestalta något. Man måste se Larella i relation till alla dessa plåthusen som möter bilisterna som kör in i städerna i dag. Det är ett förfärligt möte, en plåtbebyggelse med en extremt splittrad arkitektur. Varje hus försöker signalera sin egen existens bara, kom och köp.

Standardverket om Erskines gärning heter kort och gott Ralph Erskine, arkitekt (1998). Där finns många av hans vackra bostäder (varav många i Gästrikland som bekant) och omtalade skrytbyggen skildrade.

Men för den som vill studera hur han ritade industrier finns den mindre kända boken "Erskine som industriarkitekt" som Magnus Rönn gav ut år 2000. Det var under det arbetet som han hittade de här skisserna, hemma hos Larellas dåvarande ägare Stig Eriksson.

Titta på skisserna. Böjd över dessa bilder satt den unge Erskine och tänkte sig in i vardagen för de som skulle befolka kappfabriken. De sågtandade taken skulle släppa in floder av ljus över damerna med sina symaskiner. Ett träd söder om byggnaden skuggar de rastande arbetarna.

I ett hörn av byggnaden ritade han in en liten bostad åt vaktmästaren. Han bjöd både på badkar och marmorgolv.

Erskine ville förstås rita en bra och hållbar byggnad som skulle överleva honom, så ung han var. Fabriken fyller snart 70, och är lika älskad som någonsin.

Föga visste Erskine att sömmerskornas kappor skulle bytas mot plastpåstillverkning som skulle bli till tillverkning av vaxat papper. Men husets kvaliteter verkar ha fungerat lika bra oavsett verksamhet.

Erskine vill att besökare och anställda ska möta hans industrier i en vacker omgivning

Erskine ritade Larella tillsammans med en annan arkitekt när han fortfarande hade 50 år kvar av sin gärning. Magnus Rönn tycker ändå att man tydligt kan se spåren av hans berömda penna i byggnaden. Inte minst när det gäller gestaltningen av utemiljön.

Utanför personalutrymmena finns en synnerligen genomtänkt stensatt uteplats, med spännande oregelbundna linjer.

– Erskine vill att besökare och anställda ska möta hans industrier i en vacker omgivning, planerad med estetiska ambitioner och avsikter. När det gäller Larella kommer det tydligast till uttryck i uteplatsen.

Den är nu så igenväxt att man inte kan se den månghörniga rabatten mitt i stensättningen. Men det torde väl vara en smal sak att ordna – Älvkarleby kommun månar om sitt kulturarv och fabrikens ägare vet vilken guldklimp han har.

Det finns studier som tyder på att konsten förädlar människan och gör oss mera toleranta

Magnus Rönn lyfter också fram takets dramatiska form som drar blickar till sig. Och de fina materialvalen, i bjärt kontrast mot dagens plåtlådor. Tegel, eternit och puts åldras vackert tillsammans.

– Det ger ett vänligt intryck, mjukt och behagligt, säger han.

Vad gör det med människor att jobba i en vacker miljö?

– Det finns studier som tyder på att konsten förädlar människan och gör oss mera toleranta. Om man är utsatt för buller där man bor, och så görs det en ny innergård med estetiska avsikter, så upplever man sig inte lika störd längre. Man kan tänka sig att vackra industrier har samma effekt, säger Magnus Rönn.

Den offentliga miljön borde för övrigt vara en angelägenhet för alla medborgare, men behandlas inte så av Sveriges kommuner, tycker Magnus Rönn.

– Stadsbyggnadskontoren borde vara tuffare, och ha gestaltningsprogram för industriområden. Där ska finnas estetiska riktlinjer för hur byggnaderna ska ge ett harmoniskt intryck. Det kan handla om placering, takhöjd, detaljutformning kring fönster, färgsättning, skala och siktlinjer.

Erskines "signatur", en luftballong som han ritade in i snart sagt alla sina ritningar. En lekfull symbol för luft och lätthet. Den saknas på de skisser/ritningar vi lokaliserat hittills. Bygglovshandlingarna, där de mer formella ritningarna en gång måste ha funnits, återfinns inte i kommunens arkiv. Ej heller på Arkitekturmuseum, som har massor av Erskine. Men AB kultur med vänner fortsätter att leta. Kanske någon av läsarna har något tips?

Förresten!

Om Gud vill och skorna håller (säger man fortfarande så?) kan AB kultur snart presentera en föreläsning där Magnus Rönn visar och berättar om Erskine och hans Larella. Håll utkik.