Kungligt besök när skeppet Amalia sjösattes i Gävle

Berättelsen om barkskeppet Amalia börjar onsdagen den 19 augusti 1835. Konung Karl XIV Johan, på resa till Norrland, gör ett uppehåll i Gävle. Han lämnar slottet och går Strandgatan i riktning mot Norra Varvet där ett skepp skall sjösättas.

Väl framme möts han sannolikt av herrarna Elfbrink och Luth som eskorterar honom till lämplig plats att beskåda stapelavlöpningen. På ett givet tecken låter skeppsbyggmästaren fartyget lämna stapelbädden och komma ner i sitt rätta element. I stormastens topp vecklades nog en vimpel ut som förkunnade att skeppet bär namnet ”Amalia”.

Skeppet var byggt av furuvirke på kravell (bordläggningen ligger kant i kant), var drygt 95 fot långt och tacklat som barkskepp. Lastförmågan var uppmätt till 133 svåra läster (en svår läst motsvarar 2 448 kg).

Elfbrink & Luth, som redade Amalia, utsåg Jonas Daniel Müller som befälhavare. I september 1835 mönstrade han på en besättning bestående av tolv man. Jungfruresan gick till Gibraltar med last av bräder. Amalia gick sedan i trampfart (tog de laster som erbjöds) mellan Europa och Nordamerika, bland annat till New York, där några sjömän rymde. Amalia kom via Rotterdam i barlast till Göteborg våren 1839. Här mönstrade befälhavaren på en ny besättning för resa till Batavia. Amalia återkom till Gävle i juni 1840.

Enligt flera tidningar strandade Amalia utanför hamnen i Malmö.

I september 1840 övertog Herman Bernhard Börjesson befälet på Amalia. En ny besättning mönstrade på den 12 september i Gävle för resa till Hull och vidare till Genua, Boston och New York. Via Swinemünde kom Amalia till Stockholm i barlast i oktober 1841.

Efter 14 dagar i Stockholm avgick Amalia med nytt manskap och järnlast till New York, dit fartyget anlände i början av februari 1842. Hemresan till Gävle gick via Charleston, Portsmouth, Coxhaven och S:t Ybes. Med last av cirka 2 000 tunnor salt gick resan vidare mot Helsingör och Malmö.

Enligt flera tidningar strandade Amalia utanför hamnen i Malmö. Trots att en stor del av lasten lossats blev fartyget inte flott. Kapten Börjesson reagerade mot tidningsuppgifterna och vände sig till tidningen Svenska Biet som den 17 oktober 1842 skrev: Malmö d. 8 okt. Kapt Börjesson från Gefle har i anledning af den i Malmö Nya Allehanada intagna underrättelsen om skeppet Amalias strandning (se Svenska Biet N:o 236) låtit i nämnda tidning för i dag införa följande reklamation: ”Att mitt i förra tidningen såsom strandadt omnämnda fartyg ingalunda strandat, utan endast omkring 48 timmars tid stått på grund inom den behörigen prickade inloppsrännans bädd, som lärer vara förlitet uppmuddrad att kunna på alla ställen fritt begagnas af med mitt förande skepp lika djupgående fartyg, och att mitt ifrågavarande skepp Amalia, satt på grund af lotsen Lejman sistl. Måndag, i går under mitt kommando oskadadt inlupit i hamnen—behagade Red. Låta i sitt först utkommande tidningsnummer inflyta”.

Barkskeppet Amalia lämnade Malmö och fortsatte sin resa mot Gävle. Natten till den 24 oktober strandade fartyget under en häftig storm på Gåsesten i Öregrunds skärgård. Besättningen, som räddades, gjorde allt för att rädda last och inventarier men skeppet gick förlorat.

Berättelsen om barkskeppet Amalia slutar fredagen den 16 december 1842 i Sjöboden N.o 14 på Stora Holmen, nuvarande Alderholmen. Genom auktion för Assuradörers räkning utropades ankare, segel, tågvirke och en del andra inventarier som räddats efter strandningen vid Gåsesten.

Sven-Olof Nordenberg

Källor: Digitala tidningar, mönstringsrullor i Gävle, Göteborg och Stockholms sjömanshus, och Gävles segelfartyg i utrikes fart sedan 1750-talet.

LÄS MER OM GÄVLES SJÖFARTSHISTORIA:

Sjökapten Sågström en av Gävles stora djupvattenseglare – rundade Kap Horn 15 gånger

Fartyget Prudentia från Gävle kapades av franska sjörövare – hotades av 14 kanoner

Med barken ”Örskär” från Söderboda på Gräsö till sandreven vid Caicosöarna