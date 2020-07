Kusiner med fisket i blodet vågade satsa på restaurang: "En enorm stolthet"

Bilen guppar in på den lilla vägen som leder fram till udden vid Saltharsfjärden.

Det är en trång liten väg och ju närmre vattnet man kommer desto mer havskänsla får man, fiskmåsarnas sång och havets slag mot klipporna tränger in genom rutan, det gör också doften av fisk.

I änden av Havsvägen i Norrsundet tornar den nya fiskebutiken och restaurangen upp sig.

Sedan mitten av 1800-talet har släkten Bergman jobbat med fiske. Nu är det kusinerna Dennis, Lars-Göran och Magnus Bergman som tillsammans har bestämt sig för att föra arvet vidare.

De har alla vuxit upp med fisket och har hantverket i blodet. Alla tre lämnade fiskelivet i några år men de har hittat tillbaka till havet igen. För sju år sedan stod de i valet och kvalet mellan att avveckla eller utveckla företaget.

På udden, som är som hämtad ur en Astrid Lindgren-sommarscen, har det tidigare varit fullt med fiskeredskap och båtar och därifrån har en stor del av arbetet utgått från. Där har inte funnits mycket plats för allmänheten att njuta av havsutsikten.

Nu har familjen Bergman förstått vilken svensk sommarskatt de sitter inne på och vilket uppsving det skulle kunna ge familjeföretaget om de delade med sig av den och utökade konceptet till ett helhetsgrepp, från fiske, till förädling, till servering.

– För tio år sedan fantiserade vi om det här. Vi visste om vilket läge vi hade, tänk om vi kunde göra någonting, säger Magnus Bergman.

För att ta tillvara på den magiska idyllen ute på udden och hamna mer rätt i tiden bestämde de sig därför att bygga café.

Ryktet gick dock snabbt att Bergmans skulle öppna en restaurang och kusinerna ställde om eftersom det verkade vara det som de framtida gästerna längtade efter.

Sju år har det tagit från dröm till verklighet och sedan dess har de flyttat sina nät och sin fiskeutrustning och i stället anlagt en brygga som nya restaurangen och butiken vilar sig mot. I sommar vill de bjuda sommargäster på egenfångad, hemlagad fisk att avnjutas ute i solen.

– Vi har gjort ett generationsskifte och hoppas att vi kommit på något som håller för framtiden, säger Magnus.

– Vi tror på det här stenhårt. Just att det är fiskegubbarna själva som driver det här.

Dennis Bergman, yngste kusinen, visar runt. När man kommer in i butiken möts man av deras färdiga produkter. I kylarna ligger bland annat strömming, lax, abborre och sik och trängs.

Vi fortsätter in i rökeriet. Under varmrökningen ligger fisken i mellan 60-80 graders värme och behandlas mellan 3–6 timmar. I ugnarna brinner elden som värmer upp allt och in stoppas granris med jämna mellanrum. Det är här inne magin sker.

I anslutning till rökeriet finns ett arbetsrum där man förbereder fisken, filear den och smaksätter den.

I nästa byggnad ligger restaurangen. För att fånga in havsutsikten har man valt att sätta upp stora fönster som vetter mot vattnet. Solen tränger igenom ett mörkt moln och tittar blygt in. Stoltheten i kusinernas ögon går inte att ta miste på. Nu håller de på att modernisera och sluta cirkeln efter det som deras förfäder påbörjade redan i mitten på 1800-talet.

– Det här är en enorm stolthet. Det är nästan bara vi som lever vidare i fiskebranschen häromkring idag. Vi tror på det här och det är något vi inte ens hade vågat drömma om för tio år sedan. Vi vet vilka fina produkter vi har, att nu få lägga dem på en tallrik, det kommer att bli jättehäftigt, säger Dennis Bergman.

FOTNOT: Denna text har publicerats i vår sommartidning och skrevs innan restaurangen öppnats.