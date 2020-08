Kyrkoherden Åke kom ut som sig själv och blev Ann-Christine – i dag föreläser hon i Gävle

Augustimorgonen är ljum och ljus. Utanför kyrkbacken samlas en skolklass med tonåringar i en ring tätt, tätt tillsammans framför läraren, utan social distansering. Kontrasten blir stor på flera sätt mot dunklet inne i Heliga Trefaldighetskyrkan som är smyckad med klasar av ballonger i regnbågens alla färger. Snett nedanför altarringen pågår det ovanliga aktiviteter när tekniken kollas så att allt ska funka inför eftermiddagens livesända föreläsning*. Femtio personer ska få lyssna från kyrkbänkarna. Resten får kolla via nätet. Det är Ann-Christine Ruuth som ska berätta om sin resa under Gävle Pride.

– Livet har handlat mycket om att gilla läget. Det har inte gått en dag utan att jag har tänkt och längtat efter att få vara kvinna istället för man, säger hon.

Det är precis tio år sedan som Åke Roxberg bestämde sig för att nu var det dags att bli sig själv fullt ut. Då var han kyrkoherde, trebarnsfar och gift sedan nästan 40 år. Efter alla år av skam, skuldkänslor och hemligheter var det en oerhörd befrielse att slippa dölja sitt sanna jag för omgivningen. Även om det tog ytterligare några år innan den yttre transitionen var fullständig så var det nu det nya livet började.

– Det var som en stor utandning, säger Ann-Christine som i tidiga tonåren började inse vad skavet inombords handlade om.

– Jag längtade efter att vara en tjej, klä mig som en tjej, se ut som en tjej. Jag tyckte inte om min kropp och skämdes förskräckligt över de där tankarna, övertygad om att jag var ensam i hela världen om sådana känslor.

Längtan krockade våldsamt med skam, för så skulle man inte känna. Då var det inte länge sedan homosexualitet sågs som en sjukdom och till och med var straffbart. Hbtq- frågor fanns definitivt inte på världskartan.

– Transport var det enda trans vi kände till, säger hon och skrattar.

– Jag hade inget att relatera till alls och det bidrog väl till skamkänslorna, säger Ann-Christine som växte upp i en kristen familj och valde att bli präst trots allas förväntningar om hur en "riktig" präst ska vara.

Känslan av att jobba i kyrkan blev som att ständigt vara övervakad.

– Det blir ett staket som du måste hålla dig inom.

Samtidigt hade och har hon en stark tro på en gud som aldrig fördömt.

– Gud har burit mig och hjälpt mig. Jag brukar säga till konfirmanderna att de bara behöver komma ihåg tre ord: "Du är älskad." Punkt. Som den du är och utan men.

Den känslan kände hon själv också med människorna runt omkring, på jobbet och i församlingen. I en trygg omgivning var tiden mogen, då för tio år sedan, att gå till botten med själv.

– Det är oerhört viktigt att inse att vi bara har ett enda liv som vi måste ta vara på så fullkomligt som det bara går, säger Ann-Christine.

På nätet hittade hon Centrum för sexuell hälsa i Malmö, på behörigt avstånd från Växjö där hon bodde då. Kuratorn blev en trygg följeslagare som hade varit med förr, ställde de rätta frågorna och hjälpte till att nysta ut alla trassliga härvor. Tillsammans bestämde de att Ann-Christine skulle komma till det sista samtalet omklädd till kvinna.

– Jag hade aldrig klätt mig som kvinna förutom några gånger i tonåren. Då provade jag i hemlighet mammas kläder som inte passade alls. Det gjorde bara att jag kände ännu mer skam.

Med hjälp av en personlig stylist på ett varuhus i Stockholm skaffade sig Ann-Christine en helt ny garderob.

– Det var min enda möjlighet att hitta kläder som passade. Jag visste inte vad jag skulle köpa, bara att jag inte gillade "typiskt kvinnliga" plagg med spetsar, volanger och små blommor.

Peruk, smink och snygga skor inhandlades också sedan var Ann-Christine redo att möta kuratorn. Men först blev hon övertalad av en vän att ta en promenad i centrala Malmö.

– Det kändes helt okonstigt och fullständigt självklart. Och ingen verkade bry sig om mig överhuvudtaget.

Efter det fortsatte Ann-Christine till det yttre att gilla läget, precis som hon hade gjort under hela sitt liv. Ibland kunde hon klä sig som sig själv men oftast inte. Gradvis fick fler och fler veta hur det låg till. Familj, vänner, kollegor och församlingen reagerade med chockartade känslor. Ingen hade anat någonting. Men de flesta fanns kvar när de väl hade vant sig vid tanken, några försvann i horisonten.

– Även om jag såg annorlunda ut upptäckte de att jag var samma person på insidan, förutom att jag var gladare och mindre hetlevrad. Jag hade fått ett annat lugn.

Skilsmässan blev ett faktum när Ann-Christine bestämde sig för att leva fullt ut som kvinna.

– Innan vi gifte oss berättade jag att jag helst hade velat vara kvinna. Men nu ville hon inte leva med en kvinna och jag ville inte leva med någon som inte bejakar mig. Vi var ändå gifta i 40 år och det är inte så illa.

Pappans avslöjande skakade så klart om tillvaron rejält även för barnen. Dottern Ester Roxberg skrev om sina upplevelser i boken "Min pappa Ann-Christine". I vintras hade filmen "Min pappa Marianne" premiär med Rolf Lassgård i huvudrollen.

– Filmen är en fri tolkning av min dotters bok. Så det är inte mitt liv på vita duken även om jag känner igen många situationer, händelser som är smärtsamma att komma ihåg. Andra saker har förenklats, så blir det förstås i en film. Lassgård gestaltar Marianne på ett fantastiskt sätt. Otroligt många människor har tagit filmen till sina hjärtan. Den handlar ytterst om förändringar som man är beredd att göra i sitt liv.

Ann-Christine måste ta könshormoner resten av livet. Hon har korrigerat sitt namn, personnummer och utseende. Men hon vänder sig mot uttrycket könskorrigering, tycker att det låter negativt.

– Det låter som att man rättar uppsatser eller att något är fel. Men det är inget fel på mitt kön. Kön är så komplext med hormoner, gener och allt som sitter i hela kroppen. Alla transsexuella går inte genom operation utan behåller både sina inre och yttre könsorgan, säger Ann-Christine.

– Vissa vill införa ett tredje kön. Jag är motståndare till det, livrädd för ännu en box där du kan avvika från "normaliteten". Genom historien har det funnits krafter som vill katalogisera människor utefter hudfärg, religion och så vidare. Vi lever i en tid då det kan missbrukas. Varje generation måste förstå av det är ett pågående jobb att skydda och bevara demokrati och mänskliga rättigheter.

Ann-Christine Ruuth

Ålder: 67 år.

Familj: Hustru, tre döttrar, fem barnbarn, två bonusdöttrar och hund.

Bor: I Skåne.

Gör: Föreläsare och pensionerad präst.

Aktuell: Föreläser på Gävle Pride.

Om Pride: Pride betyder många saker och det är inte alltid odelat positivt. Man glömmer bort hur det började, att pride står för kamp, att vara stolt ja, men inget har uppnåtts utan kamp. Mitt i glättigheten glöms allvaret bort. Livet för transpersoner i Sverige är inte så enkelt som vi tror.

Alla vill vara med och synas i paraden med sina banderoller. Gör det säger jag men kom ihåg hbqt - personer resten av året också, hur villkoren är då. Hur det ser ut i vardagen och på arbetsplatser.

Favoritcitat: "Be yourself. Everyone else is already taken" av Oscar Wild.

*Fotnot: Föreläsningen hålls kl 16.00 fredag 21/8 i Heliga Trefaldighets kyrka. Den går även att se digitalt via Gävle Prides hemsida och Svenska kyrkan i Gävles facebook.