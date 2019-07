Landslagslöparen med familj är först – de flyttar in på Norra IP:s sista etapp: "En väldigt speciell plats"

Nu är det nära – om knappt en månad börjar inflyttning till Sandvikens nyaste bostadsområde. De allra första att flytta in på Norra IP:s etapp två är inga mindre än ett par hemvändare. Eller, ja, en i paret är i alla fall en hemvändare. En ganska prisad sådan.

– Det känns hedersamt att få flytta in här, säger landslagslöparen Frida Lundén som tillsammans med maken Marcus och dottern Flora, ett år, nu flyttar in på Norra IP.