Sverigehånen, monsterspurten och förfallet – här är fem minnesvärda stunder signerade Petter Northug

Petter Northug visar upp sitt superryck för första gången

Det som de allra flesta minns starkast från Petter Northugs tid ute i skidspåren är hans förmåga att avsluta starkt. Den patenterade monsterspurten har han visat upp vid flera tillfällen. Första gången han visade upp den för hela skidvärlden var under VM i Sapporo 2007.

Det var Northugs debut i debut-VM och då togs han ut som avslutande man i Norges stafettlag. När loppet skulle avgöras stod det mellan Norge, Sverige och Ryssland. Ögonblicket när norrmannen avgjorde fajten minns kanske vi svenskar extra mycket. Sällan har Anders Södergren sett så stillastående ut som när 21-åringen blåste ifrån.

Därefter har vi sett Northug göra samma sak gång på gång under flera års tid.

Se rycket i Sapporo här:

Hånet mot Marcus Hellner

En annan sida av Petter Northug som många inte lär glömma var hans förmåga att skapa rubriker genom hån och gliringar vid sidan av spåren. Men en gång blev det också rejält livat efter att han hånat Marcus Hellner under en tävling.

Återigen var det slutsträckan på en VM-stafett som norrmannen slog till. Efter att ha ryckt ifrån svensken hyschade Northug först mot publiken, men det var inte slut där. Efter att ha defilerat på upploppet bromsade han till framför mållinjen och tittade bakåt på Hellner innan han sakta tog ett kliv över linjen för att befästa överlägsenheten.

Efter målgång vrålade han till kameran: ”Kung Carl Gustaf, can you hear me!” Och ”Björn Borg, Ingemar Stenmark, you guys took a hell of a beting”. Allt detta uppskattade inte av alla och SVT:s skidexpert Jonas Karlsson kallade norrmannen för en gris.

Se slutspurten mot Hellner här:

Northug sopade rent i Falun

Det räcker inte med att Petter Northug tog sin första världscupseger i Falun 2006, eller att han säkrade den totala världscupsegern 2012/13 där. Northug har trivts i Falun under sin karriär och det visade han inte minst under VM 2015.

Det skulle bli norrmannens bästa mästerskap i karriären. Det blev fyra guld på sex tävlingar och därmed blev han VM:s stora kung. Efter guld i sprinten, lagsprinten och stafetten kryddade han tävlingarna med en av hans största segrar i karriären.

Förutsättningarna var riktigt svåra med ett rejält snöfall. Det gjorde att loppet blev riktigt taktiskt, vilket passade Northug perfekt som kunde smyga med i klungan. När det väl skulle avgöras klev han fram och spurtade mellan Tjeckiens Lukas Bauer och Rysslands Maksim Vylegzjanin för att ta guldet.

Se avslutningen från femmilen i VM 2015:

Duellen med Calle Halfvarsson

En som inte riktigt lyckats matcha Petter Northugs framgångar i skidspåren är Calle Halfvarsson. Däremot har svensken gjort ett bra motstånd i diverse ordkrig med norrmannen.

Efter VM-stafetten 2013 tackade han Sverige för att ha ställt upp med Halfvarsson på slutsträckan. Svensken har svarat med att ha dömt ut Northug som slut. Gliringarna har pågått år efter år, men en gång fick de också ställas i en ordentlig kamp på skidorna också.

Det var just under VM i Falun 2015. Då vet ni hur det slutade. Ja, Northug vann såklart, men den gången fick han sig en redig match.

Se kampen mellan Northug och Halfvarsson:

Northugs förfall

Sedan säsongen 2015/16 har det inte varit lika kul för Petter Northug. Raset kom plötsligt och sedan starten på säsongen 2016/17 har ständigt sökt efter den gamla fina formen, utan att lyckas hitta den. Totalt har han bara kört åtta världscuptävlingar under de två senaste säsongerna, och endast en av dem gjorde han i fjol.

Så har kampen sett ut även i inledningen av den här säsongen för 32-åringen. Det gjorde att han under onsdagen meddelade att han lägger ner karriären efter två OS-guld, 13 VM-guld, två totala världscupsegrar och 20 individuella segrar i världscupen.