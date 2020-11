Länsstyrelsens tuffare krav skruvas åt direkt – nu får max åtta personer samlas

På måndagen tog länsstyrelsen i Gävleborg beslut om att taket för allmänna sammankomster i Gävleborg sänks från 300 till 50 personer. Beslutet gäller från och med onsdag, den 18 november.

– Vi vet att det får konsekvenser. Men det allra viktigaste just nu är att fokusera på människors liv och hälsa, sa landshövdingen Per Bill under en presskonferens.

Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Men länsstyrelsen hann knappt ta beslut om de nya reglerna förrän regeringen kom med nya bud. Den 24 november sänks taket ytterligare. Då får max åtta personer delta i allmänna sammankomster i hela landet. Det kan handla om demonstrationer, föreläsningar, religionsutövning, kulturarrangemang, idrottstävlingar, dans och marknader.

De nya reglerna kommer att gälla i fyra veckor och kan förlängas över jul.

Skolor, kollektivtrafik och besök i butiker, restauranger, barer och kaféer omfattas inte av förbudet.

– Restauranger regleras i en annan lag och där har man redan dragit åt ganska ordentligt med alkoholförbud efter klockan 22 och utglesningar av bord. Så det är inte särskilt mycket enklare för restaurangerna, säger Per Bill.

Inte heller privata sammankomster omfattas.

– Men om man lyssnar på de allmänna råd som Region Gävleborg nu fattat beslut om så ska man i princip hålla sig till de personer man delar hushåll med. Det är inte nu man ska ha stora bröllop eller andra privata tillställningar, säger Per Bill.

