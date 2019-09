Lars Westin: Både roligt och svängigt när blockflöjt mötte cembalo på Gävle slott

Gävle slott ska bli en plats för kulturella evenemang under rubriken ”Kultur på slottet”, förklarade landshövding Per Bill när han hälsade alla välkomna till konserten. För en vecka sedan öppnade man ett rum med tavlor av den färgstarke konstnären Gunnar Greiber och den här konserten med Dan Laurin, blockflöjter, och Anna Paradiso Laurin, cembalo, arrangerad av Gävle kammarmusikförening, fortsätter den satsningen.

Nu blev det här så mycket mer än en konsert med gammal musik där allvar präglar både musiker och publik.

Nu blev det här så mycket mer än en konsert med gammal musik där allvar präglar både musiker och publik. Här bjöd både Dan Laurin och Anna Paradiso Laurin på anekdoter, ibland nyttigt och ibland onyttigt vetande om musiken och kompositörerna. Som att Johan Helmich Roman skulle studera i London men gick i en turistfälla och blev av med alla pengar. Att Händel är musikhistoriens värste ”ficktjuv”. Han knyckte helt fräckt andras melodier. Om Jean-Marie Leclair fick publiken höra att han kanske är den ende kompositör som mördats, inte för musikens skull dock.

Just denne Leclair fick inleda med sin sonat nr 11, egentligen skriven för violin. Här är musiken först lite förfinad i och snirklig, som gjord för fina salonger. Men i andra satsen och framåt slås man av intensiteten i framförandet. Det slår gnistor om Paradiso Laurins cembalo och musiken svänger ordentligt.

Av den först så olycksalige Roman får vi först hans sonat nr 8 för cembalo och sedan hans sjätte sonat för blockflöjt och cembalo. Också här slås man av hur modernt det låter ibland och kraften i musiken, särskilt i slutet av den här sjätte sonaten.

Italienaren Francesco Barsanti förälskade sig i en skotska och hamnade i Edinburgh där han arrangerade en massa skotska folkmelodier. Här fick vi en rad av dem med titlar som ”Waly Waly”, ”Clout the Cauldron” och ”Dumbarton’s Drums”. Mötet mellan det italienska och skotska var fascinerande även om det mest kändes som att man förflyttades till högländernas hedar där ”Braveheart” hade kunnat dyka upp. Vacker och fängslande musik som man direkt var helt hemma i.

Det slår gnistor om Paradiso Laurins cembalo och musiken svänger ordentligt.

Lite nyare musik avslutade, en sonatina skriven engelsmannen Herbert Murril på 1940-talet. Musiken vill här knyta an till den äldre barocken och föra in den i vår tid. Också här musik som grep tag och fascinerade, kanske för att den just hade drag av det tidiga 1700-talet men man hörde att det ändå var något helt annat.

Som extranummer så en svensk folkmelodi nedtecknad av Olof Åhlström i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Kort och snärtigt och en fin avslutning på en kväll med två musiker som imponerade stort med sin skicklighet.

Hur det gick i tv-tävlingen (som naturligtvis var bandad)? Inte så bra. Storstryk för Dan Laurins lag. Men humorn och det goda humöret lyste också upp det programmet.

Lars Westin

är från Orsa. Journalist, gillar Grateful Dead och Bruckner. Och att klippa gräsmattan.

Konsert

Musik av: Leclair, Roman, Barsanti, Murril m fl

Dan Laurin, blockflöjter, Anna Paradiso Laurin, cembalo

Gävle slott 18/9 2019