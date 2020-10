Lars Westin: Världsklass då Dalene spelade Linde

Johan Dalene debuterade som solist redan som sjuåring och har sedan dess radat upp priser och framträtt runt om i världen. Det var lätt att förstå varför när man såg och hörde honom på Konserthusets scen, här fanns en avspänd säkerhet och sammansmältning med musiken som gjorde att allt kändes bara självklart.

På fredagen var det precis 50 år sedan Bo Linde dog, bara 37 år gammal.

Så framförandet av Gävlekompositörens violinkonsert, komponerad 1957, blev också en hyllning av hans minne. Linde hade funnit kärleken och fått jobb i Stockholm. Soliga dagar, men det märks det inte så mycket av i musiken. Inte finns heller någon naturlyrik eller ”nordiska drag”. I stället känns violinkonserten mer besläktad med östeuropeiska kompositörer som Bacewicz, Szymanowski eller Bartok. Här blandas lyriska partier med nerviga utbrott. Hela tiden med en underliggande intensitet där melodier tas upp och blandas.

Konserten är också lite speciell då cadenzan, då solisten får briljera utan ackompanjemang av orkestern, kommer redan efter fyra minuter och det är den enda. Dalene visade där inte bara prov på lysande teknik utan också att han kan spela riktigt rått och kraftfullt då det behövs.

Vi fick också några partier då flöjten mycket snyggt svarade upp mot violinen och en rasande snabb och kraftfull avslutning av den första satsen. Hela verket avslutades sedan mycket stillsamt med knappt hörbara toner från violinen. Musiken smyger liksom bort från åhörarna.

Samspelet med orkestern under ledning av den brittiske dirigenten Rumon Gamba satt fint och det märktes att Gamba, som varken stött på musiken eller solisten tidigare, verkligen gillade detta.

Kvällen inleddes med Mats Larsson Gothes ”The Apotheosis of the Dance” från 2012, ett verk som beställts av just Rumon Gamba till en festival då man spelade alla Beethovens symfonier med nyskrivna stycken som kommentarer. Larsson Gothe tog sig an Beethovens sjunde symfoni som också avslutade den här kvällen.

Här fanns den drivande rytm man också hittar hos Beethoven, en oemotståndlig kraft och glädje. Ett parti för solocello griper tag och ger djup och lite mörker. En välbehövlig kontrast. Musiken var hela tiden full av vändningar som gjorde att man spänt följde med.

Beethovens sjua flög sedan fram efter paus. Den här musiken lyfter ju och lyfter mot allt högra höjder med en melodirikedom som sätter sig direkt. Den andra satsen hypnotiserar med sitt vackra tema och långsamma marschliknande steg framåt.

Rakt igenom driver Rumon Gamba på orkestern med energiska gester och ofta små hopp och danssteg. Det passade ju utmärkt då Wagner beskrev symfonin som ”The Apotheosis of the Dance” (men säkert på tyska då), ett dansens förhärligande.

För er som inte var på plats eller som missade streamingen av konserten så kommer Johan Dalene tillbaka redan 15 oktober, då med Samuel Barbers violinkonsert.

Fakta

Larsson Gothe – The Apotheosis of the Dance (2012)

Bo Linde – Violinkonsert

Beethoven – Symfoni nr 7

Solist: Johan Dalene, violin

Dirigent: Rumon Gamba

Gävle Symfoniorkester