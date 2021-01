Läsarnas röster om den lokala musiken – vilka röstar juryn fram?

The Most Desperate Hour

Adam Lindgren är en produktiv herre och hans proggiga rock har fått många att nominera honom. I år släppte han albumet "Echoes and myths" och särskild poppis är låten som delvis delar namn med albumet, "Echoes". Två röster bland nomineringarna konstaterar att "Echoes and myths" är "Det klart bästa albumet. Skönt gung" och ett "härligt skogsalbum". Undertecknad nöjesredaktör skriver under på att det är en viss skogskänsla närvarande.

Nonsa

Unga och lovande indierockbandet Nonsa uppmärksammas av många läsare. Om bandets mest spelade låt "Fly iväg" skriver en läsare så här "Otroligt dansbar låt av Nonsa, med en sjukt carchy refräng som sätter sig i skallen. Om inte årets låt, definitivt årets earworm! Välförtjänt plats som bandets mest spelade.". Nöjesredaktörens bedömning är att det är en korrekt analys, en riktig hit det där.

Ismael

Från det unga och lovande till riktiga indierävar. Rutinerade Ismael hyllas också av flera läsare för deras album "Doggerland". Så här skriver en läsare: " De gör övertygande och stark indierock med ett norrländskt vemod. Låtarna är snygga och välproducerade. Texterna är välskrivna, innerliga, berörande, mörka och hoppfulla. De lyfter angelägna ämnen som klimatkris, ensamkommande flyktingbarn och konsumtionshets (att göra lyrik av det är en bedrift). Och kärlek. Förstås!".

Ryggrad

Kattis Larssons band Ryggrad har ett namn som talar sitt tydliga språk. Det gäller att ha ryggrad i dagens samhälle. Det tar en läsare fasta på och skriver så här: "Kraft energi och jävlar anamma. Förmedlar viktiga värderingar och budskap i tider av mörka krafter."

Westcoastproject

Westcoastproject eller bara WCP ligger många varmt om hjärtat. Det är ett band vars musik hämtar sina influenser från den amerikanska västkusten. Så här skriver en frälst läsare: "Äntligen ett band som gör äkta musik. Dessa grabbar gör genuin musik på högre nivå. Härligt westcoast-inspirerad musik men i modern tappning.".

Briggen

Poporkestern Briggen får också fina lovord av en läsare: " Bandet kom från ingenstans och när jag hörde dem så blev jag chockad över att de var så nya. Kemin och glädjen i bandet får det att kännas som de spelat tillsammans i flera år!".

Långt många fler är nominerade. Men det vore synd om sådana hyllningar som dessa bara läses av den som hanterar nomineringarna.

Urvalsgruppen består av 10 personer ur det lokala musiklivet. Bland annat undertecknad nöjesredaktör. Frågor om urvalsprocessen skickas därför med fördel till simon.ridell@mittmedia.se. Måndag 8 februari är urvalsprocessen klar och kort därefter avslöjas vilka som är kandidaterna i de olika kategorierna. Sedan tar en slutjury och röstningsprocesser vid. Datumet för den digitala galan avslöjas vid ett senare tillfälle.