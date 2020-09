Läsartext: Dubbla SM-guld för Silver i mountainbikeorientering

Felix segrade på både sprint- och medeldistans. SM tävlingarna var helt corona-anpassade med stora avstånd i starttid, ingen arena, ingen dusch, ingen prisutdelning och så vidare.

På sprinten var Felix nästan två minuter snabbare än tvåan Hugo Mandinger Trollhättans SOK. Klubbkompisen Isak Berggren blev sexa och Rasmus Täck OK Hammaren sjua i samma klass.

Även på medeldistansen var det samma duo i topp. Felix var exakt två minuter snabbare än Hugo på den 12 km långa banan.

I MTBO kan den verkliga cykelvägen vara upp till 50% längre än banlängden. Isak Bergman och Rasmus Täck blev åtta respektive nia.Här gjorde Patrik Svedberg, Gävle OK, en fin insats när han åkte in på en femteplats i herrarnas huvudklass. Patrik var drygt två minuter långsammare än silvermedaljören Marcus Jansson Garphyttans IF.

Segern gick till favoriten Viktor Larsson Ärla IF, efter ett i princip klockrent lopp. Damklassen vanns av förbundskaptenen Mia Eronn Linköpings OK.

– Jag har aldrig tränat så mycket som i år, sa Mia efter målgång.

Läsartext/ Karl Olof Borg