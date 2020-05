Läsartext: Elever i Hemlingby och Ytterharnäs prisades för sitt engagemang som miljökompisar

Att samla miljökompispoäng möjliggör för eleverna att själva reflektera över sin egen tillvaro ur ett miljöperspektiv och tydliggör att alla kan bidrar till en mer miljövänlig värld. Gävle Energis förhoppning med uppdraget är att eleverna blir medvetna om vad de själva enkelt kan göra varje dag som bidrar till att göra världen lite friskare. Helt enkelt hur man är en bra miljökompis!

De poäng som samlades in hade att göra med val som eleverna gör i sin vardag. Det kunde till exempel handla om att släcka lampor, stänga av vattnet när tänderna borstas eller att äta upp maten på tallriken. Eleverna fick under en vecka fylla i sina poäng i ett formulär. Förutom själva poänginsamlingen erbjöd också Gävle Energi ett par lektionsupplägg så att eleverna kunde arbeta med frågor kring miljö och klimat tillsammans i klassrummet. Efter att eleverna samlat poäng räknades klassens gemensamma poäng ihop och rapporterades in till Gävle Energi.

Två klasser som deltog i miljökompisutmaningen är klass 3 på Hemlingby skola och klass 3 på Ytterharnäs skola – dessa klasser utsågs till gemensamma vinnare av årets miljökompisutmaning! De har genom sina miljökompisinsatser bidragit till att minska koldioxidutsläppen, vilket var ett viktigt mål med utmaningen – att eleverna är med och bidrar till Gävle kommuns miljö- och hållbarhetsmål.

Lärarna på de båda skolorna, Elin och Anna, säger att eleverna har varit väldigt taggade inför miljökompisutmaningen, och att de har tagit sig an detta uppdrag med stort engagemang. På grund av coronasituationen blev inte priset till vinnarna som planerat, istället för ett besök i klassen från Gävle Energis energipedagog Samuel Costa Nordvall fick eleverna träffa Samuel via ett videosamtal. Samuel peppade dem att fortsätta göra bra miljökompisval, och eleverna var överens om att de skulle fortsätta med det.

Eleverna fick också varsitt diplom där de tackas för att de har varit med och samlat miljökompispoäng.

Stort grattis till åk 3 på skolorna i Hemlingby och Ytterharnäs!

