Läsartext: Golfdamer tävlade för femtionde gången

Golfspelare ger inte upp i första taget även om pensionsåldern passerats. Det kunde man se i tisdags då Gävle golfklubbs och Falun-Borlänges damer, åtta i varje lag möttes i matchspel för femtionde gången. Jubileet spelades på Gävle golfbana. Men spelplatsen alternerar mellan klubbarna år från år.

I jubileumsmatchen i Gävle tog dalkullorna en storseger, men segrarna har skiftat mellan klubbarna genom åren.

- Första två åren 1969 och 1970 vann Gävle men året därpå, 1971, tog vi vår första inteckning i vandringspriset kan jag se i våra protokoll, säger Solveig Böhn, styrelseledamot och samordnare i damkommittén i Falun-Borlänge GK.

Men vandringspriset har inte varit detsamma genom det halva seklet. Vart femte år köps ett nytt av det lag som då vinner.

Antalet spelare i varje lag har också varierat.

- Det besökande laget har fått ange hur många som kommer. Sen har värdlaget fått ställa upp med lika många, säger Solveig.

Att golf är friskvård på hög nivå är Ellen Mårtensson i Gävlelaget bevis för.

- Jag har nog varit med de här matcherna i närmare 20 år, säger Ellen, som blir 84 år om en månad.

Men åldern struntar hon i.

- Golf är kul och en friskvård som slår mycket annat. Jag funderar just på att köpa nya golfklubbor. Man vill ju satsa för framtiden, säger Ellen och skrattar mitt under en golfrunda med Old Members dagen efter Dalamatchen.

Tord Westlund/Läsartext