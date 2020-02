Läsartext: Tungt för Frida men uppåt för My i puckelpisten

Åkning och hoppning finns där men Frida har inte riktigt fått ihop helheten vid återkomsten efter sin korsbandsskada. Nu blir det ett par tävlingar i Europacup och träning på hemmaplan för att hitta formen inför slutet av säsongen med bland annat världscup i Idre 14-15 mars.

På Europacupen kommer Frida att få sällskap av flera klubbkompisar från Gefle Freestyle. My Bjerkman som nu ligger femma i den totala Europacupen och under helgen hade två fina resultat med en andra och en fjärdeplats då Europacupen gästade Sverige och Duved. My närmar sig nu åkarna i toppen och har inte långt upp till tredjeplatsen i den totala Europacupen. Nästa europacup är i finska Jyväskylä redan på fredag och lördag.

För flera av Gefle freestyles övriga åkare som åkte i Europacupen i Duved under helgen kom det framgångar. Hanna Hansson kvalade in som fyra på lördagen men missade i finalen och slutade på sjunde plats. Ture Johansson fick till säsongsbästa med en niondeplats under söndagens parallellpuckelpist och förlorade med knapp marginal i sitt sista heat. 15-årige Hugo Frank som åkt bra i vinter fick göra premiär i dessa sammanhang och åkte i sina första Europatävlingar och nådde en 31:a plats båda dagarna.