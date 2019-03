Gävletravets Travgala 2019: Här är alla som fick pris i lördags

ÅRETS HÄST GÄVLE ANTONIO TABAC

ÅRETS TRÄNARE

FREDRIK WALLIN

ÅRETS KÖRSVEN

OSKAR KYLIN BLOM

ÅRETS BRAGD ANTONIO TABAC

Motivering: 2018 års insatser går till historien för en häst tränad på Gävletravet. Aldrig tidigare har vi fått se en häst prestera och vinna på så hög nivå i travets elitserie på lördagarna. Från våren till hösten fick vi se en utvecklingskurva som var enorm där han trots stenhårt motstånd hela tiden bara borrade ner sig och slog klorna i sina konkurrenter. Efter fem makalösa segrar i rad på V75 i Silver- och Gulddivisionen toppades året med seger i internationella storloppet Prijs der Giganten. Årets Bragd på Gävletravet 2018 tilldelas Antonio Tabac.

ÅRETS TVÅÅRIGA VARMBLOD

CRITERION

ÅRETS TREÅRIGA KALLBLOD

NORDBY ELDE

ÅRETS TREÅRIGA VARMBLOD

ACTIVATED

ÅRETS FYRAÅRIGA KALLBLOD

BASAR TABAC

ÅRETS FYRAÅRIGA VARMBLOD

HOT CHOCOLATE

ÅRETS ÄLDRE KALLBLOD

MOFAKSAN

ÅRETS ÄLDRE VARMBLOD

ANTONIO TABAC

ÅRETS STO

MOFAKSAN

ÅRETS MONTÉHÄST

KATTENS CHAMSIN

ÅRETS MONTÉRYTTARE

EMILIA LEO

ÅRETS AMATÖR

MIKAEL OLSSON

SVEN-ERIK LANDINS LÄRLINGSPRIS

EMILIA LEO

ÅRETS PONNY KATEGORI A

DUCHESSE

ÅRETS PONNY KATEGORI B

EKSLÄTTS PURELOVE

ÅRETS PONNYKÖRSVEN KATEGORI A

LINNEA ALSÉN

ÅRETS PONNYKÖRSVEN KATEGORI B

IDA STRÖMBÄCK

ÅRETS HÄSTSKÖTARE

MADELENE JOHANSSON

Motivering: Att vara noggrann och lugn och är en viktig egenskap som hästskötare. Hästägarna blir alltid bra bemötta och får regelbundna rapporter om hästarna och hon visar tålamod, omtanke och stor kunnighet i sin dagliga skötsel. Det ligger hårt arbete bakom hästarnas prestationer ute på travbanorna och hon har en enorm passion för sitt arbete. Årets Hästskötare på Gävletravet 2018 tilldelas Madelene Johansson.

ÅRETS HÄSTSKÖTARE

JENNY A BJÖRK

Motivering: Med en brinnande entusiasm för hästen som individ behandlas hästarna med kärlek och omtanke. Arbetskamraterna i stallet blir alltid bemötta på bästa sätt och hästägarna välkomnas alltid med öppna armar. Hon är alltid glad och positiv och har en genuin känsla för travsporten. Dessutom svarade hon för en fantastisk prestation när hon vann hela fem lopp på Gävletravet 3 februari. Årets Hästskötare på Gävletravet 2018 tilldelas Jenny A Björk.

ÅRETS HÄSTÄGARE

KENNET HANSSON

Motivering: Att som hästägare våga satsa på våra yngre förmågor och låta dem få arbetsro och tid att kunna utveckla både hästarna och sin egen tränarrörelse är väldigt viktigt för att vi ska kunna få nya tränare i travsporten. Årets hästägare har tillåtit tränaren att få fullt ansvar att testa på sina idéer och tankar och årets resultat med Emilia Leo och Sign Me Up Too har varit fantastiskt med flera minnesvärda upplevelser på travbanorna. Årets Hästägare på Gävletravet 2018 tilldelas Kennet Hansson.

ÅRETS UPPFÖDARBRAGD

MIKAEL OLSSON & MOFAKSAN FÖR SEGERN I STO-SM

Motivering: 2018 blev ett år som aldrig kommer att glömmas. Ett fantastiskt år som blev något utöver det vanliga för den lilla uppfödaren. Hela familjen är involverad i framgångarna ute på travbanorna och under året fick vi se stallets stjärna ta flera stora segrar. För några år sedan såg det mörkt ut för Mofaksan som kämpade sig tillbaka med bravur och i somras tog hon karriärens största seger med uppfödaren och tränaren själv i sulkyn. Ett stort ögonblick och minne för livet. Årets Uppfödarbragd på Gävletravet 2018 tilldelas Mikael Olsson.

ÅRETS ÖVERRASKNING

RAJA RIBB

Motivering: Under 2018 fick vi se flera Gävlehästar leverera på allra bästa sätt och många gånger i travets finrum på lördagarna. En seger som verkligen stack ut var en av sommarens största lopp. Trots dokumenterad toppform var det inte många som trodde att hästen skulle lyckas, men efter ännu en stark prestation var han starkast över upploppet och höll ifrån sig meriterade hästar som On Track Piraten och Västerbo Grosbois i Sommartravets Final och ordnade tränaren Kristofer Janssons största seger i karriären. Årets Överraskning på Gävletravet 2018 tilldelas Raja Ribb.

ÅRETS FUNKTIONÄR

JOHAN BERGMAN

Motivering: Att besöka en tävlingsdag innebär inte bara doften av hästar och ljudet av hovtramp eller uppsynen av alla ekipage, det innebär också att få till en bra mix av sport och spel för våra gäster. Påläst, noggrann och engagerad är ord som kännetecknar en av landets allra skickligaste referenter. Han guidar oss på allra bästa sätt under loppen och han uppmärksammar alltid våra hemmasegrar på ett föredömligt sätt. Årets Funktionär på Gävletravet 2018 tilldelas Johan Bergman.

ÅRETS ATG-OMBUD

ICA SUPERMARKET TIERP